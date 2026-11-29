Bruno Genesio a retenu plusieurs enseignements de la victoire de l’OM à Auxerre (0-2). Et notamment sur son discours à la mi-temps une semaine après la remontée subie contre Le Mans, au Vélodrome. « Je les ai surpris en leur disant qu’on était en danger à la mi-temps. Je devais les mettre en garde, c’est toujours nécessaire avec un groupe de jeunes joueurs. Mais le message n’est pas forcément bien passé, on a concédé des contre-attaques. Mais on a ensuite plutôt bien géré, même si on aurait pu aller chercher le troisième but. On a quand même une équipe qui se dégage. Tout le monde a un rôle important dans une saison avec trois compétitions », a expliqué l’entraîneur phocéen.

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« Il faut continuer, tout est fragile dans cette Ligue 1, mais on se devait de réagir face à un adversaire difficile. Je ne pensais pas qu’on aurait pu espérer une troisième place en début de saison. On a su profiter du championnat mais aussi de l’état d’esprit de ce groupe, on a vu de la confiance et cela nous a permis de remonter la pente. Il faudra bien terminer avant la trêve hivernale. Ils ont gagné un jour de repos», a-t-il ajouté sur Ligue 1+.