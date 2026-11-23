Nicolas Pépé aurait été opéré des yeux après avoir observé l’éclipse solaire du 12 août dernier sans protection adaptée. Une information relayée par différents médias lors de la rencontre entre le club espagnol et le FC Barcelone, alors que l’ancien joueur d’Arsenal avait manqué plusieurs rencontres en octobre à la suite d’une intervention ophtalmologique. Face à l’ampleur prise par cette histoire, Villarreal a rapidement publié un communiqué officiel pour rétablir la vérité : «face aux informations récemment publiées dans divers médias, Villarreal tient à préciser qu’il est totalement faux que l’intervention ophtalmologique de Nicolas Pépé ait un quelconque rapport avec l’observation de l’éclipse solaire. Cette intervention était prévue de longue date, pour des raisons n’ayant absolument rien à voir avec cet événement». Le club a également appelé «à la rigueur et à la responsabilité dans la couverture médiatique des questions liées à la santé de ses joueurs».

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De son côté, le principal intéressé n’a pas caché son agacement face à ces affirmations. Sur Snapchat, Nicolas Pépé a répondu avec ironie : «dites que je suis allé sur la lune, ça sera mieux». L’international ivoirien a ensuite directement dénoncé le traitement médiatique de cette affaire : «les médias, vous êtes d’une incompétence, c’est terrible. Laissez-moi tranquille». Une réaction ferme de l’attaquant de 31 ans, qui entend mettre un terme aux spéculations autour de son opération. Entré en jeu lors de la défaite de Villarreal contre le Barça (3-2), dimanche, Pépé a ainsi retrouvé les terrains après son intervention, dont les raisons n’ont pas été détaillées par le club.