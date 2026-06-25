L’Allemagne écoeure l’Equateur

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C’était l’un des groupes les plus excitants de cette Coupe du Monde 2026. Le groupe E réunissait en effet l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, l’Equateur et le petit poucet le Curacao. En résumé, un favori, deux outsiders très dangereux et une belle surprise. La surprise est malheureusement venue de l’Equateur, qui n’a engrangé qu’un point avant d’affronter la redoutable Nationalmannschaft. On l’imaginait dure à prendre, avec sa défense remplie de joueurs incontournables sur la scène européenne, avec Pacho, Hincapie et Ordoñez. Elle a finalement cédé face à la Côte d’Ivoire, et elle n’a pas réussi à marquer contre le Curaçao.

Il faudra donc réaliser l’exploit face à l’ALlemagne pour espérer se qualifier en tant que meilleur troisième. Mais cela apparait très compliqué. Parce que la sélection dirigée par Julian Nagelsmann déroule son plan, presque sans accroc. Il y en a eu un avec le forfait définitif du défenseur Nico Schlotterbeck, mais il sera remplacé par le rugueux Rudiger. Et Nagelsmann a déjà prévenu qu’il ne ferait pas tourner son onze exagérément pour ce match finalement sans enjeu puisque la sélection allemande est déjà assurée de finir première de son groupe.

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L’Allemagne marque sur penalty, cote à 3,75

L’Allemagne, c’est 7 buts passés à Curaçao, et 2 à la Côte d’Ivoire, qui possède une redoutable défense. L’Allemagne, c’est une diversité impressionnante dans le secteur offensif, avec Wirtz, Musiala, Sané, Havertz, Undav et d’autres… L’arsenal est large, entre frappes de loin et percussions avec Wirtz et Musiala. Et d’ailleurs, c’est là-dessus que l’on mise en imaginant une percussion dans la surface qui se termine par un penalty en faveur de l’Allemagne. Havertz en a d’ailleurs inscrit face à Curaçao.

Denis Undav marque, cote à 2,10

S’il n’est pas sûr de démarrer la rencontre, Denis Undav sera à n’en point douter amené à entrer en cours de jeu. Décisif face à la Côte d’Ivoire, il avait offert la victoire à son équipe, alors menée au score. Il avait aussi marqué contre Curaçao. Il affiche donc une forme éblouissante, et aura l’envie d’enfoncer le clou, pour entériner son statut de meilleur buteur de son équipe, le tout en étant remplaçant.

L’Equateur ne marque pas, cote à 2,25

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les compétitions mal entamées tournent rarement du bon côté. Et pour l’Equateur, annoncé comme l’épouvantail du groupe E, cela a mal tourné d’entrée de jeu, avec la défaite, en toute fin de rencontre, face à laCôte d’Ivoire. Puis il y a eu le match nul 0-0 face à Curaçao et sa litanie d’occasions manquées. De la maladresse, les poteaux qui s’en mêlent et voilà la bande à Willian Pacho bloquée à 0 but après deux rencontres. On ne voit pas les choses s’inverser, face à une défense allemande qui aura à coeur de réaliser son premier clean-sheet du Mondial, porté par un Rüdiger revanchard.

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