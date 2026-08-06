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Yan Diomandé autorisé à rejoindre Madrid pour signer

Par Sasha Nahon
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid touche à son dénouement. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le RB Leipzig a donné son feu vert à l’ailier ivoirien pour se rendre en Espagne afin d’y passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Merengues.

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Les deux clubs ont trouvé un accord après plusieurs jours de négociations et seuls les derniers détails administratifs restent à régler avant l’officialisation. L’opération pourrait atteindre 140 millions d’euros (bonus inclus), faisant de Diomandé le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid devant Jude Bellingham arrivé contre 130 millions d’euros en provenance de Dortmund en 2023.

Pub. le - MAJ le
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