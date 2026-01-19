Real Madrid : les vérités de Kylian Mbappé sur Xabi Alonso

L’actualité récente du Real Madrid a été très agitée. Après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, la Casa Blanca a décidé de limoger Xabi Alonso et de le remplacer par Alvaro Arbeloa. Ce match perdu a fait couler beaucoup d’encre puisque certains se sont demandés pourquoi Kylian Mbappé avait attendu la finale pour faire le déplacement en Arabie saoudite pour ne jouer que quelques minutes. À la veille d’affronter Monaco en Ligue des Champions, le Bondynois a tenu à répondre aux rumeurs. « Dois-je commenter tout ce que disent les journalistes français ? Je voyage parce que je veux toujours jouer tous les matchs. Que je sois en forme ou non, je ne sais pas, mais je suis comme ça. Si j’ai la possibilité de jouer chaque match, je le ferai. Nous avions prévu de revenir pour la Supercoupe, mais cela n’a pas été possible contre l’Atlético. J’étais très triste. Je n’étais pas prêt à jouer la finale, mais le coach m’a demandé de venir pour soutenir l’équipe. »

Relancé sur le thème Xabi Alonso, Mbappé a ensuite répondu à un journaliste qui lui demandait si les questions sur la mauvaise entente entre Alonso et le vestiaire merengue l’incommodaient. « Non. Mais certaines choses qui sont dites ne sont pas vraies. Parfois, c’est vrai à 10 % et faux à 90 %. Mais notre travail consiste à l’accepter, même si parfois je le dis et ce n’est pas bien. Quand j’ai l’occasion de parler, je le dis », a-t-il indiqué, avant d’avouer que Xabi Alonso n’a peut-être pas été traité de la meilleure des façons. « C’est possible, c’est possible. C’est pourquoi je dis que je comprends tout. Il y a des journalistes qui font du bon travail. Parfois, c’est vrai, parfois c’est faux. C’est pourquoi je comprends les gens. Quand j’étais enfant, tout ce qui était dit à la télévision était vrai. Je comprends que les gens se forgent une opinion à partir de ce qu’ils entendent. Notre travail consiste à faire en sorte que les gens reviennent vers nous. Et à reformer la famille qu’est le Real Madrid. »