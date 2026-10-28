Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester United : Michael Carrick et Bruno Fernandes ont mis les choses au clair

Par Maxime Barbaud
1 min.

Michael Carrick est parvenu à conserver son poste, malgré la nouvelle déroute de Manchester United ce week-end. Quatre jours après avoir très lourdement chuté à Côme en Ligue des Champions (4-1), le club anglais s’est incliné en Premier League contre Bournemouth (3-0) et occupe la 16e place avec une seule petite victoire. Il sera encore sur le banc pour le déplacement compliqué à Stamford Bridge contre Chelsea samedi (13h30) et sans doute avec Bruno Fernandes dans le groupe.

La suite après cette publicité

Le capitaine et son entraîneur ont eu une discussion ce mardi au centre d’entraînement, après les tensions des derniers jours. Selon Sky Sports, ils ont apaisé les choses et promis de mettre leurs divergences de côté pour se concentrer sur l’équipe. Le Portugais est resté sur le banc face aux Cherries, après avoir critiqué les choix tactiques de son coach suite au match de Côme. On ignore s’il présentera des excuses en public.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Michael Carrick
Bruno Fernandes

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Michael Carrick Michael Carrick
Bruno Fernandes Bruno Fernandes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier