Manchester United : Michael Carrick et Bruno Fernandes ont mis les choses au clair

Michael Carrick est parvenu à conserver son poste, malgré la nouvelle déroute de Manchester United ce week-end. Quatre jours après avoir très lourdement chuté à Côme en Ligue des Champions (4-1), le club anglais s’est incliné en Premier League contre Bournemouth (3-0) et occupe la 16e place avec une seule petite victoire. Il sera encore sur le banc pour le déplacement compliqué à Stamford Bridge contre Chelsea samedi (13h30) et sans doute avec Bruno Fernandes dans le groupe.

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Le capitaine et son entraîneur ont eu une discussion ce mardi au centre d’entraînement, après les tensions des derniers jours. Selon Sky Sports, ils ont apaisé les choses et promis de mettre leurs divergences de côté pour se concentrer sur l’équipe. Le Portugais est resté sur le banc face aux Cherries, après avoir critiqué les choix tactiques de son coach suite au match de Côme. On ignore s’il présentera des excuses en public.