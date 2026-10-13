Netflix s’offre les droits exclusifs du Mondial 2030 en Espagne !

Netflix poursuit son offensive dans le sport. La plateforme américaine a annoncé, ce mardi, avoir acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde de football 2030 en Espagne et en Andorre. Elle proposera en direct l’intégralité des 104 rencontres de la compétition, qui marquera le centenaire du premier Mondial, organisé en Uruguay en 1930. Une première pour Netflix en Espagne concernant une grande compétition internationale masculine de football.

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Pour accompagner les retransmissions, le géant du streaming prévoit également des émissions d’avant-match, de mi-temps et d’après-match, ainsi qu’un résumé quotidien. L’accord prévoit toutefois une diffusion gratuite d’un match par journée en Espagne, tandis qu’une chaîne nationale en clair pourra retransmettre les rencontres de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale. Organisée principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc, cette édition historique confirme les ambitions croissantes de Netflix dans la diffusion d’événements sportifs en direct.