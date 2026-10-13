Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Coupe du Monde

Netflix s’offre les droits exclusifs du Mondial 2030 en Espagne !

Par Josué Cassé
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Netflix poursuit son offensive dans le sport. La plateforme américaine a annoncé, ce mardi, avoir acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde de football 2030 en Espagne et en Andorre. Elle proposera en direct l’intégralité des 104 rencontres de la compétition, qui marquera le centenaire du premier Mondial, organisé en Uruguay en 1930. Une première pour Netflix en Espagne concernant une grande compétition internationale masculine de football.

La suite après cette publicité

Pour accompagner les retransmissions, le géant du streaming prévoit également des émissions d’avant-match, de mi-temps et d’après-match, ainsi qu’un résumé quotidien. L’accord prévoit toutefois une diffusion gratuite d’un match par journée en Espagne, tandis qu’une chaîne nationale en clair pourra retransmettre les rencontres de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale. Organisée principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc, cette édition historique confirme les ambitions croissantes de Netflix dans la diffusion d’événements sportifs en direct.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier