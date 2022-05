Ligue des Champions : la folle remontada du Real Madrid met le feu à l'Europe

La suite après cette publicité

Encore eux ! Eliminés après l'ouverture du score de Riyad Mahrez, le Real Madrid s'est finalement qualifié pour la finale de l'UEFA Champions League grâce à un doublé de Rodrygo et un but sur pénalty de Karim Benzema lors des prolongations (3-1). Une nouvelle remontada, après celles face au PSG en huitièmes de finale et à Chelsea en quarts, qui a forcément fait réagir la presse européenne. En France, où se jouera la finale, L'Equipe a a titré : "SurREAListe". Le quotidien sportif a ajouté : «mené à la 90e minute, le Real Madrid a réussi un impensable et nouveau retournement de situation».

De son côté, La Gazzetta dello Sport a aussi été bluffée par les Merengues. "Irreal Madrid", écrit le média italien après une soirée irréelle à l'issue de laquelle Carlo Ancelotti va vivre sa cinquième finale en tant que coach. "Véritable merveille ! Rodrygo et Benzema tirent sur Pep", assure Bild. La publication allemande a taillé es Citizens au passage : «City pensait déjà être en finale». Les Skyblues ont d'ailleurs pris cher en Angleterre.

L'Espagne s'enflamme

En Espagne, c'est surtout le Real Madrid qui fait la Une. El Mundo parle d'une "leçon épique". En Catalogne, Mundo Deportivo dresse la liste des victimes des Merengues. "PSG, Chelsea, City". De son côté, Sport a titré : "Incroyable" avant d'ajouter : «une fois de plus, le Real Madrid remonte de manière surprenante alors qu'il était KO». Dans la capitale, l'exploit du Real Madrid fait aussi couler de l'encre. "D'un autre monde", titre AS qui évoque une "autre nuit surnaturelle".

#PortadaSPORT🗞



😱I N C R E Í B L E😱



🚓Santi Mina, condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual https://t.co/E1XX8rhYM0 — Diario SPORT (@sport) May 4, 2022

Marca va plus loin et titre : "que dieu descende et s'explique". Encore sous le choc, le média espagnol ajoute : «Madrid, en finale de Ligue des Champions avec un nouveau miracle à Bernabéu (...) La nuit la plus grande de l'histoire de Santiago Bernabéu (...) Si le PSG était déjà inexplicable, si Chelsea était déjà incroyable, la nuit dernière à Chamartín est, tout simplement, la meilleure nuit d'un stade qui les a vus de toutes les couleurs. Et c'est beaucoup à dire..» Un match sans comparaison pour Marca et pour de nombreux observateurs.