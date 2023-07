OL : Jean-Michel Aulas fait toujours confiance à Laurent Blanc

Parti par la petite porte de son statut de président de l’Olympique Lyonnais, maintenant dirigé par John Textor, Jean-Michel Aulas s’est exprimé longuement dans les colonnes du Progrès et a notamment évoqué la saison à venir de son club de cœur. Pour lui, Laurent Blanc est l’homme de la situation pour redresser le club rhodanien.

La suite après cette publicité

«J’ai une grande confiance en Laurent Blanc. Sur la 2e partie de saison, il a terminé 3e. On est sur cette lancée. On ne va pas perdre de titulaire, si j’en crois ce que disent les nouveaux dirigeants. J’espère que Laurent Blanc aura les 3 postes qu’il a demandés. Et là, on aura une très bonne équipe», a-t-il expliqué dans Le Progrès. Pour rappel, un milieu de terrain défensif, un attaquant et un défenseur central sont toujours espérés à l’OL cet été.

À lire

OL : Jean-Michel Aulas règle ses comptes