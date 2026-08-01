Antonio Silva quitte Benfica et débarque en Premier League

Premier grand saut à l’étranger pour Antonio Silva. Bournemouth a officialisé ce samedi la signature du défenseur central portugais en provenance de Benfica. Cité du côté de Manchester United ou Chelsea il y a deux ans pour des sommes avoisinant les 80 millions d’euros, le défenseur de 22 ans a finalement rejoint les Cherries pour 30 M€ cet été (25 M€ + 5 de bonus). Silva sort d’une saison plus compliquée avec son club, qui lui a d’ailleurs coûté sa place à la Coupe du Monde avec le Portugal.

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« L’AFC Bournemouth a le plaisir d’annoncer la signature de l’international portugais António Silva en provenance de Benfica. Le défenseur central de 22 ans arrive sur la côte sud après s’être imposé comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe, combinant une expérience importante au plus haut niveau et une liste impressionnante d’accomplissements en club comme en sélection », indique Bournemouth.