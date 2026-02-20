OL : Paulo Fonseca ne calcule pas la série d’invincibilité

Ce week-end, l’Olympique Lyonnais compte poursuivre sa série d’invincibilité. «Ce n’est pas le plus important. Nous voulons continuer à bien jouer et à gagner. Ce n’est pas pour le record, mais pour les trois points. C’est cela le plus important pour moi. Nous ne parlons pas de ce record. Nous sommes dans une bonne période, mais nous n’en faisons pas un sujet. Ce n’est pas le plus important pour nous», avoué Paulo Fonseca. Malgré tout, il faudra prendre le dessus sur une coriace équipe de Strasbourg. «C’était un match très difficile (à l’aller, 2-1). C’est l’une des meilleures équipes de notre championnat, vraiment forte, que j’aime beaucoup voir jouer. Ils ont un nouvel entraîneur et beaucoup de qualité dans l’équipe. C’est aussi l’équipe qui a réalisé le plus gros investissement cette saison. Ils disposent de nombreuses qualités et d’options. Ce sera un match différent du match aller. C’est toujours difficile contre cette équipe chez eux. C’est une coïncidence de jouer contre des équipes qui viennent de changer d’entraîneur (Nantes, Nice, Strasbourg, OM, ndlr). Cela ne change rien pour nous.»

En effet, les Gones veulent continuer sur leur lancée, eux qui vont devoir négocier deux déplacements capitaux. À Strasbourg puis Marseille. «Ces deux matches seront importants, mais pas décisifs. Nous avons 14 points d’avance sur Strasbourg. Ce sera un match plus décisif pour Strasbourg que pour nous.» Un match durant lequel il comptera sur sa défense, qui a réalisé 19 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison. «Mentalement, nous sommes bien. La semaine de travail nous permet de travailler sur les aspects que nous devons améliorer, notamment la préparation stratégique du match contre Strasbourg. Nous pouvons aussi parler des gardiens et des défenseurs, qui sont très importants pour les performances de l’équipe. C’est un processus collectif. Nous avons la ligne défensive avec le gardien, mais le mérite revient à toute l’équipe, à la façon dont ils travaillent ensemble défensivement.» Le message est passé.