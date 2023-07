Atlético : vive discussion entre João Félix et Andrea Berta

João Félix est plus que jamais sur un siège éjectable avec l’Atlético de Madrid. Recruté pour 126 millions d’euros à l’été 2019, le milieu offensif portugais n’a jamais été en mesure de justifier ce montant. Après avoir été prêté à Chelsea l’hiver dernier, le joueur de 23 ans n’a pas su convaincre les Blues de le conserver. De retour avec les Colchoneros cet été, l’ancien de Benfica est actuellement en stage de préparation avec ses coéquipiers.

C’est justement à l’issue de la séance de ce lundi que le ton serait monté entre Félix et le directeur sportif du club madrilène, Andrea Berta. En effet, selon les informations de Relevo et Marca, il semblerait que lors de la confrontation de fin d’entraînement, le Portugais n’ait pas été aligné ni au sein de l’équipe des titulaires ni dans celle des remplaçants. Un affront qui ne l’a pas laissé de marbre et au sujet duquel il se serait exprimé de manière houleuse avec Berta. Le malaise Félix à l’Atlético ne fait qu’enfler…

