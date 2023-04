Barçagate : Florentino Pérez est en colère contre Joan Laporta

Ce lundi matin, Joan Laporta était en conférence de presse pour évoquer l’affaire Negreira. Mais le président du FC Barcelone a profité de ce moment pour massacrer le Real Madrid. «Il y a un club qui s’est porté partie civile, le Real Madrid. C’est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales. Un club qui a été considéré comme l’équipe du régime (…) Il convient de rappeler que, pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA étaient d’anciens socios, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, les gens chargés d’imposer la justice sur le terrain étaient des gens liés au Real Madrid. Que ce club estime être lésé est un exercice de cynisme sans précédent. J’ai confiance que la justice fasse tomber les masques et les mette à leur place (…) Nous ne sommes pas dans le projet Super League à cause du Real Madrid, mais à cause de nos convictions. Le Real Madrid a fait un exercice de cynisme, et ça m’a beaucoup gêné. Je n’ai pas aimé leur hypocrisie, c’est un club historiquement favorisé par l’arbitrage.»

Après les déclarations assassines du patron blaugrana, une réaction du Real Madrid est attendue. Defensa Central en dit d’ailleurs plus sur "la réponse que Florentino prépare suite à l’accusation honteuse de Laporta contre Madrid". Le président madrilène et ses équipes estiment que le président du Barça a largement dépassé les limites. Ses propos n’ont pas plu aux dirigeants du Real Madrid, qui estiment que Laporta a fait quelque chose de facile et qui allait plaire aux supporters en taclant le club de la capitale. Un club visiblement "bouleversé par ces accusations gratuites (…) sans preuve". Mais DC assure que Madrid ne compte pas répondre à ces provocations pour le moment car les dirigeants pensent que cela doit être réglé devant les tribunaux. Ils souhaitent aussi se concentrer sur le match de Champions League face à Chelsea plutôt que d’aller faire la guerre aux Culés.

