Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne se fait détruire après sa défaite face à l’Équateur

Jusqu’ici, tout semblait sourire à l’Allemagne. Après avoir fait le job lors de ses deux premières sorties, la Mannschaft avait déjà validé son billet pour les seizièmes de finale et sécurisé la première place de son groupe avant même d’affronter l’Équateur. Julian Nagelsmann avait d’ailleurs surpris en alignant une équipe très compétitive malgré l’absence d’enjeu comptable, préférant maintenir le rythme plutôt que de faire largement tourner son effectif. Un choix qui n’a finalement pas porté ses fruits. Battus 2-1 par une sélection équatorienne qui jouait sa survie après un nul frustrant contre Curaçao (0-0), les Allemands ont surtout laissé une impression très inquiétante dans le jeu.

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Ce matin, la presse allemande n’a d’ailleurs pas tardé à tirer la sonnette d’alarme. Kicker n’a pas mâché ses mots : « Des lacunes dans tous les secteurs de l’équipe : voilà comment le parcours allemand s’achève prématurément. » Le média allemand poursuit : « L’équipe nationale allemande a subi son premier revers majeur dans cette Coupe du monde, révélant des faiblesses dans tous les secteurs et soulevant de nombreuses questions. Dans ces conditions, il est peu probable que le tournoi se prolonge pour l’équipe de Julian Nagelsmann. » Même tonalité du côté de BILD, particulièrement sévère : « Cette performance est inquiétante. L’équipe de Julian Nagelsmann a livré une prestation fébrile, parfois même désorganisée. A ce rythme, l’élimination ne saurait tarder ! L’état déplorable du terrain lors de la défaite contre l’Équateur était indigne, tout comme, malheureusement, notre prestation pendant la majeure partie du match. »

L’Allemagne n’est pas en confiance

Les personnalités du football allemand ont eux aussi affiché leur inquiétude après cette défaite. Sur MagentaTV, Jürgen Klopp n’a pas caché son agacement : « Nous avons fait les mauvais choix sur ce terrain, nous avons joué un football inadapté face à un adversaire agressif. À partir de la 12e minute, nous avons manqué de profondeur dans notre jeu et nous avons défendu en bloc bas, comme si nous voulions simplement tester notre stratégie. Il y a eu tellement de choses qui n’allaient pas bien aujourd’hui. On ne va pas passer les prochains tours sans encombre. » De son côté, Mats Hummels est revenu sur l’action du but encaissé : « Il y a eu une perte de balle. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que perdre le ballon de cette façon ne devrait pas arriver. Mais je pense que le tacle de Pavlovic sur le tir était malheureusement inapproprié. Il aurait dû se déplacer vers le ballon avec son pied, en essayant de le bloquer directement et non pas simplement bloquer l’espace. Ce n’est qu’ainsi que le ballon peut devenir dangereux. »

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Au-delà de cette défaite sans conséquence comptable, c’est surtout l’état de forme de plusieurs cadres qui préoccupe désormais en Allemagne. Manuel Neuer ne dégage plus la sérénité qui faisait sa force, tandis que Jamal Musiala et Florian Wirtz traversent une période de doute et peinent à peser offensivement. À quelques jours d’un seizième de finale face au Paraguay très probablement, la Mannschaft conserve évidemment son statut de favorite. Mais après cette première véritable alerte, le crédit accordé aux hommes de Julian Nagelsmann s’est sérieusement réduit. Outre-Rhin, l’optimisme du début de tournoi a laissé place à une forme de méfiance.