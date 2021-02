Barca : Laporta veut faire tout son possible pour conserver Messi

À 33 ans, Lionel Messi continue d’impressionner et d’être régulier au plus haut niveau. Auteur de 20 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, la Pulga a prouvé sur les dernières rencontres qu’il était le facteur X du FC Barcelone, notamment face au Betis où son entrée en deuxième période a changé le match.

La suite après cette publicité

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, on ne sait toujours pas s’il restera à Barcelone l’année prochaine, et il semblerait que le sextuple Ballon d’Or attende de savoir qui sera le prochain président du club. Le favori aux élections reste pour l’instant Joan Laporta, qui a déclaré hier vouloir tout faire pour conserver le génie argentin J«e le connais bien, j'ai une bonne relation personnelle avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour l'argent. Il aura besoin d'une offre sportive compétitive parce que c'est un gagnant». À quelques semaines des élections qui débuteront en mars, le ton est donné.