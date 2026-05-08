Ligue 1
Lens : le premier but au bout de 18 secondes du crack Mezian Mesloub
1 min.
@Maxppp
Mezian Soares Mesloub. Voilà un nom dont il faudra sûrement se souvenir à l’avenir. Lancé dans le grand bain ces dernières semaines à seulement 16 ans, le jeune ailier, fils de l’ancien international algérien Walid Mesloub, a marqué les esprits sur son premier ballon. Après un premier contrôle, il a envoyé une frappe imparable dans le petit-filet d’Anthony Lopes.
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L1+ @ligue1plus – 22:36
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Mezian Mesloub, fils de Walid Mesloub, inscrit son premier but en Ligue 1 seulement 11 secondes après sa première apparition 😳
Le gamin est en train d’envoyer le @RCLens en Ligue des Champions 🔥
#RCLFCN (1-0)
Mezian Mesloub, fils de Walid Mesloub, inscrit son premier but en Ligue 1 seulement 11 secondes après sa première apparition 😳
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Au-delà de ce beau but, la réalisation du crack au bout de 18 secondes de jeu a permis à Lens de s’imposer contre Nantes et de se qualifier officiellement en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Un but exceptionnel à bien des égards…
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