Lens : le premier but au bout de 18 secondes du crack Mezian Mesloub

Mezian Soares Mesloub. Voilà un nom dont il faudra sûrement se souvenir à l’avenir. Lancé dans le grand bain ces dernières semaines à seulement 16 ans, le jeune ailier, fils de l’ancien international algérien Walid Mesloub, a marqué les esprits sur son premier ballon. Après un premier contrôle, il a envoyé une frappe imparable dans le petit-filet d’Anthony Lopes.

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Au-delà de ce beau but, la réalisation du crack au bout de 18 secondes de jeu a permis à Lens de s’imposer contre Nantes et de se qualifier officiellement en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Un but exceptionnel à bien des égards…