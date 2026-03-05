Paris FC : Antoine Kombouaré lâche ses vérités sur le cas Maxime Lopez et les autres placardisés

L’aventure d’Antoine Kombouaré a démarré tambour battant au Paris FC. Alors que le promu était en mal de résultats, le nouvel entraîneur a effectué de premiers choix remarqués. Pour son premier match, il a tout simplement écarté le capitaine Maxime Lopez, son frère Julien Lopez, Willem Geubbels, recruté phare de l’été dernier (11 M€) et Timothée Kolodziejczak, un cadre de l’effectif. Bien lui en a pris puisque les Parisiens se sont imposés contre Nice (1-0) dimanche dernier, remportant leur première victoire depuis Nantes le 18 janvier dernier pour prendre la 14e place de Ligue 1 avec un matelas de 8 points d’avance sur le barragiste, Auxerre. Invité sur RMC ce soir, Kombouaré a expliqué ses décisions.

La suite après cette publicité

«J’ai eu la chance de voir les matchs avant que j’arrive. Quand je fais des choix, ils ne sont pas définitifs. Je le fais à l’instant T. Si je ne dis pas de bêtise, il y a 33 joueurs avec les gardiens. Ce week-end (dernier), il y a eu 3 blessés. J’ai pris 20 joueurs dans le groupe et j’en ai écarté 9, 2 gardiens et 7 joueurs de champ, récapitule le coach sur les ondes de la radio. La première difficulté pour moi est de prendre des décisions, mais personne n’est écarté. J’ai fait des choix sportifs par rapport à ce que je vois à l’entraînement, ceux qui étaient sur la feuille de match étaient meilleurs que ceux restés à la maison. À eux de travailler et de nous aider» lance-t-il ouvrant la porte à leur possible retour.

La suite après cette publicité

Kombouaré sur Maxime Lopez : «je lui ai dit que dans son jeu, il y a plein de choses à changer»

«Pour vous (les médias), ce sont des choix énormes, mais je n’ai fait que mon travail, poursuit Kombouaré. J’ai fait en sorte de mettre les meilleurs sur le terrain. Maxime le sait. Je lui ai dit que dans son jeu, il y a plein de choses à changer, cette capacité à aller un peu plus de l’avant, d’apporter plus sur le domaine offensif. C’est un garçon qui est capable de marquer des buts, d’être à la réception des centres. Sur les derniers matchs, je voyais qu’il jouait beaucoup trop bas en numéro 6. Dans ce rôle aujourd’hui, le titulaire, c’est Pierre Lees-Melou à qui j’ai donné le brassard. C’est lui que je compte pour le moment pour faire progresser l’équipe».

Selon le technicien, le milieu de terrain a toutes ses chances pour revenir dans le groupe, dès le déplacement à Lyon ce week-end. «Maxime n’est pas écarté. À lui de travailler pour revenir dans le groupe. Il a choisi cette carrière de footballeur. Ce sont des choix compliqués pour lui, mais moi je n’ai pas de sentiment à faire ni de cadeau à faire. Ce qui m’intéresse c’est comment il réagit». Et sur cette dernière semaine d’entraînement, s’est-il remis de sa mise à l’écart. «Oui, il réagit bien, hésite Kombouaré. Cette semaine, je vois qu’il a des difficultés parce qu’on a mis des séances assez solides. La vérité, c’est de venir tous les jours à l’entraînement et d’avoir le mérite de gagner leur place.» Lopez et les autres sont prévenus.