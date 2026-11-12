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Les États-Unis veulent Pep Guardiola pour remplacer Mauricio Pochettino

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Manchester United pousse pour remplacer son coach Michael Carrick par Mauricio Pochettino. Proche de perdre son sélectionneur, les États-Unis ont un nom prestigieux pour le remplacer avec Pep Guardiola. En effet, The Athletic dévoile que le technicien espagnol est défini comme la cible prioritaire de la sélection américaine.

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Libre depuis cet été et la fin de son aventure avec Manchester City, Pep Guardiola est considéré comme l’homme idéal pour ce projet suite à ses nombreuses réussites en Europe avec le FC Barcelone, le Bayern Munich et les Sky Blues. Pour autant, il ne sera pas facile de boucler l’opération, Pep Guardiola a refusé la sélection italienne.

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