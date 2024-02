PSG : Luis Enrique n’a pas de onze de départ fixe

Depuis le début de la saison, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a utilisé beaucoup de onze de départs différents. Le coach espagnol a souvent dû faire des choix, par exemple entre Kolo Muani et Ramos, entre Vitinha et Kang-In Lee, ou encore entre Danilo et Skriniar. Ainsi, difficile de dessiner un onze type du PSG cette saison, une tendance que Luis Enrique a confirmé en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Il faut compter sur tout le monde, ceux qui jouent le plus, ceux qui jouent moins, je l’ai toujours dit», a d’abord assuré Enrique. «Vous arrivez à deviner les onze de départ ? Mon objectif est d’avoir 22 joueurs titulaires. Je sais que c’est impossible, mais c’est mon objectif. Je veux avoir deux joueurs par poste (…) Il faut de la concurrence, de la rivalité. C’est primordial, c’est ce que j’essaie de générer dans toutes mes équipes. Notre objectif est collectif, pour que le supporter du PSG puisse voir une équipe qui se bat», a-t-il justifié ensuite.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur la rencontre PSG-Rennes. Un premier but de Ramos peut vous rapporter jusqu’à 425€.