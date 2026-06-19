Coupe du Monde 2026 : le cas Lamine Yamal sème la zizanie en Espagne

Lundi soir, l’Espagne s’est prise les pieds dans le tapis lors de son premier match de la Coupe du Monde 2026. Favorite aux yeux de pas mal de monde, dont Didier Deschamps, la Roja a dû se contenter d’un match nul (0-0) face au Cap-Vert. L’entrée de Lamine Yamal, qui n’avait plus joué depuis le mois d’avril, a fait du bien aux Ibériques. Mais elle n’a pas été suffisante pour prendre 3 points. Dimanche soir, le joueur du FC Barcelone, dont Unai Simon dit qu’il «est à 100%,» devrait retrouver le onze de départ face à l’Arabie saoudite. Au micro de la COPE, le sélectionneur national, Luis de la Fuente, n’a pas écarté cette option puisqu’il a confirmé qu’il y aurait des changements dans son équipe. « Il pourrait y avoir des changements, et cela ne signifie pas que quelqu’un est mis à l’écart. Chacun aura un rôle important à jouer au fil des matches.» Concernant Lamine Yamal, qui serait apte à jouer 45 minutes, il n’a rien exclu.

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L’Espagne trop dépendante de Lamine Yamal ?

« C’est une excellente question (savoir si c’est mieux de le titulariser ou de le faire entrer en jeu, ndlr), mais nous devrons l’évaluer. Les matches se décident souvent en seconde période. Nous verrons donc s’il est plus avantageux d’accélérer le rythme en début de rencontre ou de profiter de la fatigue adverse et des dernières minutes cruciales de Lamine. C’est à ce moment-là que nous prendrons notre décision (…) On a un plan initial, mais beaucoup de choses, les circonstances du match, nous amènent à d’autres situations. Lamine n’est pas prêt pour 90 minutes, mais il est disponible pour jouer. On ne prend aucun risque. Son temps de jeu optimal est d’environ une heure, mais ça pourrait être 60 ou 53. On verra. Il y a des milliers de détails dans un match qui peuvent vous faire changer d’avis.»

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Lamine Yamal espère mener son équipe au succès dimanche, lui qui a semblé déçu après la défaite initiale. « C’était un jour important pour Lamine, ses débuts en Coupe Monde, il se remet d’une blessure… Mais c’est une équipe très joyeuse et l’ambiance est excellente.» Peu inspirée lundi avant l’entrée de la star du Barça, l’Espagne va avoir besoin de lui, tout comme d’un grand Nico Williams. Pour beaucoup, la Roja est dépendante du Catalan. C’est le cas de Marçal Llorente, qui a lancé sur le plateau d’El Chiringuito : «il y a une Lamine Yamal-dépendance en Espagne.» De retour après 51 jours d’absence en raison d’une blessure musculaire, le crack espagnol est déjà indispensable pour sa sélection. Quitte à précipiter son retour ?

Le pays se déchire autour de lui

Pour Santi Ovalle sur la SER, il est apte. «Lamine va-t-il jouer ? Il n’y a pas d’autre option. Quand Lamine joue, et c’est la même chose pour Nico, il se sent bien. Il veut jouer maintenant pour ne pas être épuisé à la 60e minute des prochains matches, faute de rythme.» Mais pour beaucoup d’observateurs de l’autre côté des Pyrénées, De la Fuente précipite le retour du joyau espagnol. Dans l’émission El Chiringuito, Marçal Lorente a parlé d’une «Laminedépendance en Espagne». C’est aussi l’avis de Juanma Rodriguez, présent en plateau. Mais il a eu des mots plus durs. «Si Lamine Yamal est essentiel pour battre l’Arabie saoudite… c’est qu’il y a un problème.» Même son de cloche pour le journaliste Diego Plaza Cazals.

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«Je ne forcerai pas Lamine Yamal à être titulaire. Cela vaut-il la peine de prendre le risque contre l’Arabie Saoudite et lors de la 2e journée ? » Toujours dans l’émission El Chiringuito, l’ancien joueur Edwin Congo a, lui, chargé le sélectionneur espagnol. « S’il ne trouve pas d’alternatives à Lamine… il ne sert à rien.» Un consultant en plateau lui a rétorqué qu’il méprise De la Fuente. Un technicien dont les choix dimanche seront scrutés de très près après une première sortie manquée. Avec Lamine Yamal, la donne pourrait changer. En tout cas, le jeune homme est motivé. «Premier match de la Coupe du Monde et nous avons pris un point. Nous savons que la compétition est longue et que l’objectif est encore loin, mais nous allons continuer à travailler et tout se passera comme nous le souhaitons, n’en doutez pas.» Il faudra joindre l’acte à la parole dimanche face à l’Arabie saoudite pour rassurer tout le monde et mettre un terme au débat.