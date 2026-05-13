Real Madrid : Florentino Pérez brise enfin son silence sur Kylian Mbappé !

La conférence de presse de Florentino Pérez mardi soir a fait énormément parler. Le président du Real Madrid a surpris tout le monde en réglant ses comptes à tout va, tirant à boulets rouges sur des journalistes, sur les ultras du Real Madrid (les Ultras Sur) et sur Enrique Riquelme, potentiel rival lors des élections présidentielles du club. Le tout, avec quelques envolées lyriques, et certaines phrases teintées de sexisme qui ont aussi fait parler.

La suite après cette publicité

Une apparition médiatique dans laquelle l’aspect sportif n’avait pas été abordé, puisqu’il avait refusé de répondre aux questions liées aux prestations de l’équipe. Ce mercredi, le patron du club le plus titré en Ligue des Champions s’est encore exprimé, dans une interview accordée à Josep Pedrerol, le présentateur vedette d’El Chiringuito de Jugones, diffusée sur La Sexta. Et cette fois, il a accepté de répondre à certaines questions concernant le terrain.

La suite après cette publicité

Mbappé, le numéro 1

Et forcément, il a été questionné sur le sujet qui cristallise les tensions à Madrid en ce moment, à savoir Kylian Mbappé, critiqué pour ses prestations mais aussi pour son attitude. Pérez a tenu à défendre l’international tricolore. « Je ne parle pas avec les joueurs. Je n’ai pas parlé avec Mbappé depuis son arrivée. Mais si un jour je le croise, je le saluerai. C’est notre meilleur joueur, et celui qui a marqué le plus de buts », a d’abord lancé le président merengue.

Des propos qu’appréciera Mbappé, notamment dans le contexte actuel, où de nombreux supporters merengues placent Vinicius Jr devant lui, et qui font déjà beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Des informations évoquant une volonté de la direction de construire l’équipe autour du Brésilien avaient aussi été publiées outre-Pyrénées. « Il a gagné le Soulier d’Or, donc c’est qu’il a marqué beaucoup de buts pour nous », a ajouté Pérez, qui a ensuite précisé qu’il y a des choses à améliorer sur le plan collectif. Voilà qui devrait rassurer un peu Mbappé. Vinicius Jr appréciera moins…