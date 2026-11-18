La nouvelle génération du football mondial a rendez-vous au Qatar. Du 19 novembre au 13 décembre, la Coupe du Monde U17 2026 réunira 48 sélections venues des cinq continents pour tenter de décrocher le titre suprême dans cette catégorie. Pour la deuxième année consécutive, la FIFA a retenu le format élargi inauguré en 2025, avec douze groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux 16es de finale, avant une phase à élimination directe qui mènera jusqu’à la finale. Au total, 104 rencontres sont programmées sur près de quatre semaines de compétition. Un rendez-vous particulièrement attendu par les observateurs et les recruteurs, puisque cette épreuve constitue souvent une première véritable vitrine internationale pour les futurs grands noms du football.

La suite après cette publicité

Pour accueillir ce véritable festival du football, le Qatar a misé sur une organisation particulièrement ambitieuse et centralisée. La quasi-totalité des rencontres se disputera à Aspire Zone, un immense complexe sportif situé à Al Rayyan, dans la périphérie de Doha. Huit terrains équipés de tribunes ont été mobilisés au sein du Competition Complex, permettant d’accueillir jusqu’à huit matches par journée et d’observer plusieurs rencontres simultanément à l’image d’un Roland-Garros footballistique. Les sélections pourront profiter des infrastructures d’entraînement présentes sur le site, qui abrite déjà l’Aspire Academy, l’Aspire Dome et le centre médical Aspetar. Cette concentration des rencontres doit faciliter le travail des recruteurs, qui pourront observer plusieurs équipes au cours d’une même journée sans multiplier les déplacements. Seule exception à ce dispositif, la finale du 13 décembre se disputera à l’Ahmad bin Ali Stadium, une enceinte de 45 000 places qui avait déjà accueilli plusieurs rencontres du Mondial 2022. Le Qatar, qui organise cinq éditions consécutives de la compétition jusqu’en 2029, entend ainsi installer durablement ce modèle.

La suite après cette publicité

Des pépites à foison à suivre

Sur le terrain, plusieurs nations arrivent avec de solides arguments. Le Portugal, sacré champion du monde en 2025 après sa victoire face à l’Autriche en finale, ne sera toutefois pas présent pour défendre son titre, faute de qualification. L’Italie aura une occasion de confirmer son excellente dynamique. Les Azzurrini débarquent au Qatar avec le statut de champions d’Europe en titre, après leur sacre décroché en juin dernier en Estonie face à la Belgique. Déjà troisième du dernier Mondial, la sélection dirigée par Manuel Pasqual fait partie des candidats crédibles au titre. Elle pourra s’appuyer sur un groupe qui a déjà démontré sa solidité dans les grands rendez-vous, avec plusieurs joueurs récompensés dans l’équipe type du dernier Euro. Le gardien Christian Lupo, pensionnaire de Lecce, sera particulièrement attendu après ses prestations décisives lors de la phase finale continentale. Le milieu Gianluca Okon, qui évolue au Club Bruges, fait partie des profils à suivre. Placée dans le groupe E avec la Jamaïque, la Côte d’Ivoire et l’Ouzbékistan, l’Italie devra rapidement trouver son rythme pour assumer ses ambitions.

La suite après cette publicité

La France possède de sérieux arguments pour jouer les premiers rôles. Éliminés en demi-finale du dernier Euro U17, les Bleuets de José Alcocer ont montré suffisamment de qualités pour nourrir de réelles ambitions au Qatar. Les Bleuets disposent d’un vivier particulièrement intéressant, avec plusieurs éléments issus des centres de formation de clubs professionnels. Aymen Amaaouch, jeune milieu offensif de Toulouse, sera l’un des joueurs à observer après avoir disputé l’intégralité du parcours européen et signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Mathis Chambon, passé par Montpellier, figure parmi les éléments distingués par les observateurs de l’UEFA. Sans oublier Léo Lemaître du Real Madrid qui a été au cœur d’une bataille avec l’Espagne. Le défi ne sera toutefois pas simple dans un groupe D relevé, puisque la France retrouvera Haïti, l’Arabie saoudite et surtout l’Uruguay. L’Espagne sera une autre sélection à surveiller de près. Habituée à former des joueurs techniquement très aboutis, la Roja possède plusieurs talents prometteurs, à commencer par Ebrima Tunkara, milieu du FC Barcelone, particulièrement apprécié pour sa qualité de dribble, sa créativité et sa capacité à faire progresser le jeu. Le défenseur Junior Zamorano, qui a déjà découvert le football professionnel avec Gérone, représente un profil intéressant.

L’Amérique du Sud aura plusieurs cartes à jouer dans cette édition. Le Brésil, quadruple vainqueur de l’épreuve, peut encore compter sur la richesse de sa formation pour viser les sommets. Après avoir révélé Endrick et Estêvão ces dernières années, le centre de formation de Palmeiras pourrait offrir une nouvelle pépite au football mondial avec Eduardo Conceição. L’attaquant de 16 ans, capable d’éliminer ses adversaires sur les côtés comme de jouer dans l’axe, sera l’une des grandes attractions du tournoi. L’Argentine s’appuiera sur Giovanni Baroni, milieu offensif de Talleres déjà apparu dans le championnat professionnel et doté d’une belle qualité de passe. Le jeune Uriel Ojeda sera également à suivre. Parmi les autres individualités susceptibles de marquer la compétition, le Marocain Ibrahim Rabbaj, ailier de Chelsea, le Croate Jakov Dedic, meilleur buteur du dernier Euro U17 avec trois réalisations, et le Sénégalais Assane Sarr, élu meilleur gardien de la dernière CAN U17, méritent une attention particulière. Sans oublier le Danemark et son avant-centre Mikkel Bro Hansen, déjà auteur de 13 buts en 16 sélections U17. Autant de profils qui pourraient profiter de cette scène mondiale pour changer de dimension et attirer les regards des plus grands clubs.

La suite après cette publicité

Les 12 groupes de la Coupe du Monde U17 2026