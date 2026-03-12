Juventus : Trezeguet tacle Vlahovic et réclame Lewandowski !

Légende de la Juventus Turin, l’attaquant français David Trezeguet représente le buteur parfait aux yeux des supporters de la Vieille Dame, qui attendent avec impatience un nouveau goleador. Que Jonathan David et Lois Openda ne sont clairement pas cette saison, alors que Dusan Vlahovic est blessé, et en fin de contrat. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Trezeguet a livré son avis sur l’attaque turinoise, en ciblant plus particulièrement le Serbe.

« J’attendais plus de Vlahovic. Il s’est blessé cette année, mais il en est à sa cinquième saison à Turin et même maintenant, on ne sait toujours pas s’il a vraiment sa place à la Juve. J’étais très optimiste concernant Dusan à son arrivée de la Fiorentina. D’une part parce qu’il est serbe et que je me souvenais de Kovacevic, une véritable bête sur le terrain. D’autre part parce que Vlahovic est rapide, physique, avec une bonne technique et qu’il a marqué beaucoup de buts à Florence. Mais le maillot de la Juve, c’est différent. Si certains parlent encore de Vlahovic comme d’un joueur prometteur, c’est qu’il y a un problème », déclare-t-il. « Je signerais Lewandowski gratuitement, même à 37 ans : il est d’une autre catégorie, l’un des neuf derniers vrais joueurs de ce calibre, avec Haaland », conclut-il.