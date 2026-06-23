CdM 2026 : le Portugal d’un Ronaldo retrouvé inflige une correction à l’Ouzbékistan

Après un premier match frustrant conclu sur un nul contre la RD Congo (1-1), le Portugal n’avait déjà plus le droit à l’erreur dans ce groupe K de la Coupe du Monde 2026. À Houston, la Seleção retrouvait un Ouzbékistan novice à ce niveau mais ambitieux après sa défaite inaugurale contre la Colombie (1-3). Roberto Martinez avait reconduit son 4-2-3-1 avec Diogo Costa dans les buts derrière João Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias et Nuno Mendes. João Neves et Vitinha occupaient l’entrejeu tandis que Bruno Fernandes animait le jeu derrière Cristiano Ronaldo, épaulé par Pedro Neto et João Félix. En face, Fabio Cannavaro misait sur un 3-4-2-1 articulé autour de Khusanov, Abdullaev et Ashurmatov en défense, avec Shomurodov à la pointe de l’attaque. Poussés par un large contingent de supporters présents au NRG Stadium, les Portugais ont rapidement affiché leurs intentions. La Seleção a démarré pied au plancher et Cristiano Ronaldo a immédiatement donné le ton en manquant de peu la reprise sur un centre de Nuno Mendes (4e).

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Quelques instants plus tard, le quintuple Ballon d’Or a ouvert le score en surgissant devant Abdullaev pour reprendre un centre de Cancelo et tromper Nematov au premier poteau (6e). Devenu à 41 ans le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde, CR7 a lancé idéalement les siens. Dominateur dans le jeu, le Portugal a ensuite fait le break grâce à Nuno Mendes, auteur d’un coup franc puissant à ras de terre qui a surpris le gardien ouzbek (17e). Malgré quelques tentatives adverses, notamment une frappe de Nasrullayev repoussée par Diogo Costa (19e), les Lusitaniens ont continué à contrôler les débats. Les Ouzbeks ont même cru revenir dans la partie lorsque Ganiev a trouvé la lucarne après une perte de balle de Cancelo (29e), mais le but a finalement été annulé après intervention du VAR pour une faute préalable sur le latéral portugais (31e). En confiance, les hommes de Roberto Martinez ont accentué leur avance avant la pause. Lancé en profondeur par Bruno Fernandes, Ronaldo a signé un doublé d’un tir croisé imparable (39e). Les Portugais ont ensuite géré leur avantage jusqu’à la mi-temps, rejoignant les vestiaires avec une confortable avance de trois buts (45e+7).

Le phénix CR7 n’a pas dit son dernier mot

Au retour des vestiaires, Roberto Martinez a procédé à plusieurs changements avec les entrées de Nelson Semedo et Francisco Conceição notamment (46e). Le rythme est légèrement retombé, mais le Portugal est resté maître des opérations. João Félix a tenté sa chance de loin (47e) tandis que Cristiano Ronaldo a continué de harceler la relance adverse (51e). L’Ouzbékistan s’est procuré quelques situations intéressantes, notamment par Fayzullaev dont la frappe a été captée par Diogo Costa (52e), mais sans parvenir à réellement inquiéter la défense lusitanienne. Après une occasion gâchée par Ronaldo face à Nematov sur un coup franc travaillé (58e), la Seleção a trouvé une nouvelle fois l’ouverture. Sur un corner joué à ras de terre, le ballon a rebondi sur Khusanov avant d’être dévié dans son propre but par le gardien Nematov, auteur d’un malheureux but contre son camp (60e). Avec quatre buts d’avance, les Portugais ont alors pu gérer leur effort tout en continuant à se montrer dangereux. Ronaldo a encore frôlé le triplé sur une reprise contrée par Ashurmatov (73e) puis sur une demi-volée repoussée par Nematov après un pressing gagnant (74e). De même dix minutes plus tard pour dégoûter Bruno Fernandes (84e).

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Solide collectivement, le Portugal semblait alors filer vers un succès très précieux dans la course à la qualification. En fin de rencontre, les hommes de Roberto Martinez ont continué à se procurer des situations. L’Ouzbékistan a toutefois refusé d’abdiquer et Shomurodov a profité d’un espace dans la défense adverse pour tenter une demi-volée qui est passée juste au-dessus de la barre (78e). Entré en jeu, Rafael Leão y est allé de son but pour reprendre confiance (87e). Devant près de 69 000 spectateurs, le Portugal a finalement géré tranquillement les dernières minutes pour s’imposer largement et décrocher sa première victoire (5-0) dans cette Coupe du Monde 2026. Dans le groupe K, la Seleção a ainsi pris une excellente option pour la qualification avant la dernière journée. Le Portugal affrontera la Colombie lors d’un choc décisif pour la première place, tandis que l’Ouzbékistan jouera son avenir face à la RD Congo. Au classement provisoire, le Portugal occupe la première place avec quatre points, devant la RD Congo et la Colombie avec un point qui croisent le fer ce soir, alors que l’Ouzbékistan restait dernier sans le moindre point.