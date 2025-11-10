Aston Villa prolonge Morgan Rogers

Aston Villa vient d’officialiser la nouvelle tant attendue par les fans, avec la prolongation de contrat de Morgan Rogers. « Aston Villa est ravi d’annoncer que Morgan Rogers a signé un nouveau contrat avec le club. L’international anglais a conclu un accord qui le maintiendra à Aston Villa jusqu’en 2031. Rogers a signé pour le club en février 2024 en provenance de Middlesbrough et est devenu un membre clé de l’équipe d’Unai Emery, faisant ses débuts pour les Three Lions en novembre 2024. Ses performances exceptionnelles la saison dernière lui ont valu d’être élu Jeune joueur de la saison par ses pairs (PFA) », peut-on lire sur le site officiel des Villans.

Morgan Rogers a décidé de s’engager sur le long terme avec le club de Birmingham, et ce alors que Chelsea le courtisait assidûment ces derniers mois. Il envoie un signal encourageant quant au projet d’Aston Villa, qui se consolide année après année.