FC Barcelone : Frenkie de Jong et les précieux conseils de Lionel Messi

Débarqué l'été dernier dans les rangs du FC Barcelone en provenance de l'Ajax, Frenkie de Jong (23 ans) n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent mais a déjà convaincu ses dirigeants, au point de le rendre intransférable lors de la prochaine fenêtre des transferts. En attendant de reprendre la compétition en Liga (les Blaugranas se rendront sur la pelouse de Mallorca le 13 juin prochain), le milieu de terrain des Oranjes s'est confié à la BBC sur son rôle dans l'entrejeu du Barça ainsi que sur les précieux conseils de son coéquipier, Lionel Messi (32 ans).

«A l'Ajax et avec la sélection néerlandaise, j'ai joué dans un rôle différent (que celui à Barcelone), mais nous jouons avec deux 6 (milieux défensifs, ndlr). Je dois m'adapter et ça va aller, mais je dois m'améliorer. Je suis à mon meilleur niveau lorsque je ne suis pas le milieu le plus défensif de l'équipe mais aussi quand je ne suis pas le plus offensif. Si Lionel Messi parle et vous donne des conseils, vous les prenez puisqu'il est de loin le meilleur joueur du monde. S'il vous donne des conseils, vous écoutez. Parfois il me dit d'être plus enfoncé dans le cœur du jeu, parfois il me dit d'être plus excentré. Ce sont des petites choses qui font la différence», a ainsi expliqué Frenkie de Jong. Le numéro 21 du Barça aura encore la chance de s'inspirer des paroles du sextuple Ballon d'Or pendant quelques années...