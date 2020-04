PSG : Jérôme Rothen pas tendre avec le maillot Third « Qatar » du PSG

Alors qu’il fuitait déjà depuis plusieurs semaines, Le Parisien a dévoilé les contours du futur maillot Third du PSG version 2020-21 à grande dominante bordeaux. Un maillot third du PSG toujours particulier et très attendu par les supporters. Si l’objectif de l’équipementier américain est de rendre hommage à une paire de Air Max déjà sortie par le passé, d’autres y voient un hommage aux couleurs du Qatar.

Ancien joueur du PSG et fan invétéré du club de la capitale, Jérôme Rothen n’aime visiblement pas cette initiative du champion de France en titre et de Nike. C’est le moins que l’on puisse dire. « Ce n’est pas parce que les autres clubs font des conneries que le PSG doit faire pareil. Moi je ne vais pas dans ce sens-là. Il y a des valeurs qui se perdent trop dans le foot. Le marketing prend le dessus maintenant, donc c’est très compliqué. Un maillot moi j’aime quand il respecte les couleurs du club », a-t-il expliqué au micro de RMC, indiquant par ailleurs apprécier les deux autres maillots du PSG (domicile et extérieur) prévus pour la saison prochaine.