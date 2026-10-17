PSG : le superbe travail de Dembélé sur le but de Zabarnyi

Le PSG n’a pas tardé à réagir après le penalty manqué par Ousmane Dembélé. À la 77e minute, Illia Zabarnyi a remis les compteurs à zéro face à Strasbourg (1-1). Complètement oublié par la défense alsacienne, le défenseur ukrainien a surgi au second poteau pour dévier le ballon au fond des filets à bout portant.

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🔥 DEMBELE QUI SE RATTRAPE SUR CETTE GALETTE ! Centre parfait pour Zabarnyi qui jaillit au second poteau ! 💥 #RCSAPSG https://t.co/lSfI1sB2LZ — L1+ (@ligue1plus) October 17, 2026

Un but qui doit beaucoup à Dembélé, passeur décisif sur cette action. Depuis le côté droit, l’attaquant parisien a délivré un centre parfait pour trouver son coéquipier, qui n’a pas laissé passer cette occasion. De quoi relancer totalement les champions d’Europe dans cette rencontre à la Meinau.