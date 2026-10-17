Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : le superbe travail de Dembélé sur le but de Zabarnyi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Illia Zabarnyi @Maxppp
Strasbourg 1-3 PSG

Le PSG n’a pas tardé à réagir après le penalty manqué par Ousmane Dembélé. À la 77e minute, Illia Zabarnyi a remis les compteurs à zéro face à Strasbourg (1-1). Complètement oublié par la défense alsacienne, le défenseur ukrainien a surgi au second poteau pour dévier le ballon au fond des filets à bout portant.

La suite après cette publicité

Un but qui doit beaucoup à Dembélé, passeur décisif sur cette action. Depuis le côté droit, l’attaquant parisien a délivré un centre parfait pour trouver son coéquipier, qui n’a pas laissé passer cette occasion. De quoi relancer totalement les champions d’Europe dans cette rencontre à la Meinau.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ilya Zabarnyi
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ilya Zabarnyi Ilya Zabarnyi
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier