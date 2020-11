Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer ne se sent pas menacé

Battu en Premier League à Old Trafford par Arsenal pour la première fois depuis 2006 le week-end dernier, puis contre Istanbul Basaksehir mercredi soir en Ligue des Champions, Manchester United vit un début de saison très irrégulier. En ballottage favorable pour se qualifier en 8e de finale de C1, le club anglais est en revanche à la peine en championnat où il occupe une indigne 15e place. Il est temps de réagir mais le déplacement à Everton, équipe en forme, risque d'être compliqué à négocier, d'autant que la qualité de jeu affichée par les Red Devils frôle le néant. Ole Gunnar Solskjaer joue probablement une partie de son avenir sur la pelouse des Toffees même s'il s'en défend en conférence de presse.

«Il n'y a pas longtemps, nous étions la meilleure équipe lorsque nous avons battu le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Il y a des hauts et des bas dans le football. Il faut avoir cette confiance en soi et confiance en ses joueurs. D'après ce que j'ai vu des gars, ils sont très concentrés depuis notre retour (de Turquie) et sont prêts à donner une réponse. Lorsque vous vivez des moments difficiles dans la vie, vous savez qu'il y en aura de meilleurs à venir. Je connais assez bien ces joueurs et je leur fais suffisamment confiance pour répondre sur le terrain » a envoyé l'entraîneur mancunien, affirmant également qu’il était certain de réussir à Manchester United.