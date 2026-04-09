Mercato : ça s’agite déjà autour d’Imrân Louza

Il est loin le temps où le gamin des quartiers nord de Nantes faisait ses premières armes à la Jonelière. Formé au FC Nantes, Imrân Louza (26 ans) a bien grandi depuis son transfert à Watford en 2021. Avec désormais 136 matchs au compteur sous le maillot des Hornets (15 buts - 22 passes décisives), le Lion de l’Atlas s’est imposé comme l’un des tauliers du Championship. Milieu de terrain polyvalent, capable de dicter le tempo en tant que sentinelle, de casser des lignes au cœur du jeu, ou de réaliser une passe laser susceptible de déstabiliser une défense, le Marocain réalise tout simplement la saison la plus aboutie de sa carrière avec 7 buts et 9 passes décisives en 37 matchs. Un bilan exceptionnel pour un joueur qui passe autant de temps à protéger sa défense qu’à se projeter dans le dernier tiers du terrain.

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Le week-end dernier encore, lors du match nul concédé face à Charlton à Vicarage Road (1-1), Louza a réalisé un match plein, couronnant sa prestation d’une passe décisive somptueuse pour l’égalisation du jeune attaquant australien Nestory Irankunda. Ce dernier, âgé de 20 ans, n’a pas tari d’éloges sur son capitaine et leader technique : « la passe était incroyable, c’est ce qu’il fait. C’est un joueur exceptionnel, capable de créer des moments comme celui-ci à partir de rien. À l’entraînement, j’étais prêt à faire une course vers l’avant à chaque fois qu’il recevait le ballon et ça a fini par payer. » Son entraîneur principal, Ed Still, n’en est pas moins dithyrambique à son encontre : « il a été brillant. Chapeau à lui pour sa capacité à diriger comme il le fait, techniquement parlant, et à dicter le rythme du jeu. Ce qui est remarquable, c’est sa réceptivité aux conseils. » Plus révélateur encore, l’admiration dépasse son propre vestiaire. Nathan Jones, l’entraîneur de Charlton, s’est montré bluffé à l’issue de la rencontre : « Watford a des joueurs exceptionnels. Prenez Louza, par exemple. C’est un technicien de Premier League qui joue en Championship. »

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Deux clubs de Premier League ont déjà pris la température

Forcément, un tel profil – ultra-dominant défensivement, n°1 en "Possession won" du championnat (cela désigne la somme totale des tacles, des duels aériens gagnés, des interceptions, des centres bloqués ou des sorties de jeu) et chirurgical offensivement – attire les regards. Cet hiver, Watford avait dû repousser les assauts : deux clubs de Ligue 1 avaient approché la direction pour un prêt, et une formation de Premier League avait dégainé une offre de 10 M€ dans les dernières heures du mercato selon nos informations. Mais la donne va changer cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028 et évalué à environ 14 millions d’euros, Imrân Louza se plait à Watford mais reste attentif au marché. Selon une source anglaise, deux clubs de Premier League ont déjà pris la température. En parallèle, des écuries d’Arabie Saoudite et du Qatar réfléchissent sérieusement à passer à l’offensive.

Reste que le natif de Nantes a un objectif précis : retrouver l’équipe nationale du Maroc où il compte 14 sélections (2 buts) pour disputer la prochaine Coupe du Monde après avoir raté la précédente après une blessure à la cheville contractée juste avant le Mondial au Qatar. Ses prestations sont d’ailleurs suivies à la loupe par le nouveau sélectionneur, Mohamed Ouahbi, qui confiait en mars dernier lors de la dernière trêve internationale : « Imrân Louza est un très bon joueur. Il a fait une bonne saison, mais nous avons fait le choix de convoquer 4 joueurs au lieu de 5. Nous le suivons, il a très bien progressé. » Une participation au Mondial pourrait lui offrir une belle visibilité et renforcer sa valeur sur le marché des transferts. Le feuilleton Louza ne fait que commencer…