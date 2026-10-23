Bayern Munich : Vincent Kompany transféré en urgence à l’hôpital

Affaibli par un virus depuis plusieurs jours, Vincent Kompany inquiète en Allemagne. Comme rapporté par BILD, le technicien belge a été transféré en urgence à l’hôpital ce vendredi par les services ambulanciers. Un hélicoptère avait atterri plus tôt dans la journée au centre d’entraînement de la Säbener Straße. Le journal allemand précise qu’une infection lui aurait « provoqué des problèmes au niveau d’anciennes cicatrices ». Kompany aurait ainsi du mal à réaliser certains efforts, comme monter les escaliers.

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Sky Sport Germany ajoute : « grosse inquiétude chez les Bavarois concernant Vincent Kompany, dont l’état de santé est préoccupant. L’entraîneur du FC Bayern Munich s’est effondré ce vendredi, avant d’être transporté à l’hôpital en ambulance. Kompany avait déjà ressenti des douleurs dans les jambes avant le match de Ligue des Champions contre Arsenal en raison d’un virus et de problèmes au niveau de la hanche ».

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Un malaise après l’entraînement

Selon BILD et Sky Sport, Kompany se serait évanoui après la séance d’entraînement du jour, au centre d’entraînement de la Säbener Straße. Il a rapidement été pris en charge par les secours, avant d’être placé en observation à l’hôpital ces dernières heures. Sky indique que son état est "stable". Touché par une infection virale la semaine dernière, Kompany avait pu prononcer son discours d’avant-match contre Leipzig (6-1), mais avait été contraint de s’allonger quelques instants à la mi-temps, puis au coup de sifflet final.

Kompany avait ensuite laissé l’exercice médiatique à ses dirigeants, ne se présentant pas en conférence de presse. Il avait également manqué les séances d’entraînement de lundi puis de mardi, et avait été représenté en conférence de presse d’avant-match contre Arsenal (2-2) par son adjoint Aaron Danks. L’ancien Diable Rouge avait en revanche tenu sa place sur le banc bavarois face aux Gunners.