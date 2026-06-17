CdM 2026 : la réaction hilarante d’Erling Haaland après le triplé de Messi

La nuit dernière, Lionel Messi a terrassé l’Algérie. En effet, le numéro 10 argentin s’est fait plaisir durant l’entrée en lice de l’Albiceleste à la Coupe du Monde 2026 face aux Fennecs, réalisant un triplé historique (3-0). Par ailleurs, son match n’est pas passé inaperçu, car il a officiellement égalé le record du plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire de la Coupe du Monde, précédemment détenu par Miroslav Klose (16).

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🚨📲 Erling Haaland on Snapchat: “Messi is a madman”. 👑 pic.twitter.com/NyKUB1vIw6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Juste après le match de l’Argentine, Erling Haaland, qui défiera les Bleus avec sa sélection, a aussitôt publié une photo sur son compte Snapchat. Et le selfie capturé par le Novégien est hilarant. Casquette à l’envers sur la tête, lunettes de soleil, le numéro 9 a démontré qu’il était surpris par la performance du champion du monde 2022. « Messi est un fou » a-t-il indiqué sur son réseau social, suivi d’un emoji de couronne. Le Cyborg a encore du chemin avant de doubler la Pulga.