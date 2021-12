Tottenham : Antonio Conte évasif sur l'avenir de Hugo Lloris

En conférence de presse avant d'affronter Crystal Palace ce dimanche soir, l'entraîneur de Tottenham Antonio Conte a tenu à rappeler le rôle important de son gardien de but Hugo Lloris (35 ans), sous contrat jusqu'à l'été prochain : «Hugo est notre capitaine, c'est un joueur qui a joué pour Tottenham pendant de nombreuses années et nous sommes tous heureux de l'avoir dans notre équipe, dans le groupe et dans le vestiaire.»

Néanmoins, le technicien italien n'a pas donné plus d'indice sur les discussions entre l'international tricolore (136 sélections), aux Spurs depuis 2012 : «il est certainement un point de référence pour les autres joueurs et Hugo sait très bien ce que je pense de lui et ce que le club pense de lui. Maintenant nous verrons mais je pense que Hugo ne sera jamais un problème pour Tottenham.»