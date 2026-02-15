Menu Rechercher
League Championship

Edoardo Bove a rejoué 14 mois après son accident cardiaque

Par Jordan Pardon
Preston 2-2 Watford

440 jours plus tard, Edoardo Bove a fait son retour sur les terrains en match officiel. Le 1er décembre 2024, le milieu de terrain italien s’était écroulé lors de la rencontre entre la Fiorentina et l’Inter Milan, après avoir été victime d’un malaise cardiaque. Transporté à l’hôpital, il était resté hospitalisé treize jours et s’était fait poser un défibrillateur sous-cutané par la suite.

En Italie, la législation lui interdisait de jouer, et il a finalement rejoint Watford cet hiver en Championship. Hier, le joueur de 23 ans est entré à la place d’Imran Louza en fin de rencontre face à Preston (2-2). «Merci à ceux qui m’ont accompagné dans cette aventure. Ce n’est que le début», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

