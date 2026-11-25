La période actuelle pourrait marquer un tournant dans la saison de Brahim Díaz. Peu utilisé depuis le début de l’exercice avec seulement 248 minutes disputées, soit le 18e temps de jeu de l’effectif madrilène, l’international marocain voit plusieurs perspectives s’ouvrir. L’absence d’Endrick pour trois semaines pourrait lui permettre de récupérer du temps de jeu sur le côté droit, où Arda Güler occupe actuellement le poste. Le joueur de 27 ans a déjà démontré son efficacité en Ligue des Champions avec trois passes décisives en seulement 100 minutes, contre l’Inter, Leipzig et l’AEK.

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Une dynamique que le Real Madrid entend bien entretenir, puisque sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2031 est désormais bouclée. Selon AS, l’accord est conclu et l’annonce officielle serait imminente, alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2027. Plusieurs clubs avaient pourtant manifesté leur intérêt avec des propositions financières conséquentes, mais Brahim a toujours privilégié la poursuite de son aventure dans la capitale espagnole.