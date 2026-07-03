Allemagne : Julian Nagelsmann démissionne de son poste de sélectionneur !

Cette Coupe du Monde 2026 fait des victimes. En effet, plusieurs sélectionneurs ont quitté leur poste. C’est le cas de Marcelo Bielsa, qui a échoué dès la phase de poules à la tête de l’Uruguay. Sabri Lamouchi, lui, a été viré pendant le tournoi par la Tunisie. Hong Myung-Bo (Corée du Sud), Steve Clarke (Ecosse) ou encore Ronald Koeman (Pays-Bas), ont, eux, tous démissionnés. Après l’élimination de l’Allemagne en 1/16e de finale en début de semaine, on s’attendait à ce que Julian Nagelsmann rejoigne ce club. Après la rencontre, le technicien de 38 ans avait pourtant laissé la porte ouverte pour continuer sa mission avec la Mannschaft.

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«Je ne suis pas du genre à fuir. Ce n’est pas la première fois que nous vivons ce genre de tournoi. Il y a des choses qu’il faut changer d’une manière ou d’une autre, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Je ne suis pas quelqu’un qui va dire: "Maintenant qu’on est éliminés, je recule". Si la Fédération veut que je continue, je continuerai. Et si elle ne le veut pas, elle peut me le dire. Je sais comment le football fonctionne. Il y a probablement beaucoup de monde qui aimerait que je ne continue pas. Mais malgré tout, je continuerai si la Fédération le souhaite.»

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La fédération lui a conseillé de démissionner

Mais les échos n’étaient pas très bons pour l’ancien entraîneur du Bayern Munich, qui a essuyé de nombreuses critiques. Ses choix ou encore sa gestion du groupe, avec lequel il communiquait peu, ont été pointés du doigt. Dans le même temps, la presse allemande a annoncé que Jürgen Klopp serait dans le viseur de la fédération allemande (DfB) afin de prendre sa succession. Un défi qui séduit le technicien, qui est prêt à se lancer dans l’aventure selon le Telegraph. Sentant le vent tourner, Julian Nagelsmann a pris les devants.

Bild, Sky Germany ou encore Sport 1 annoncent tous en chœur qu’il a décidé de démissionner de son poste de sélectionneur national. Après une réunion de 3h30 hier matin avec les dirigeants de la fédération durant laquelle ils sont revenus sur le fiasco du Mondial, il a été suggéré à Nagelsmann de poser sa démission. Ce qu’il a accepté de faire, bien qu’il soit très triste et touché de quitter son poste. Jürgen Klopp est plus que jamais pressenti pour le remplacer à la tête de l’équipe. Avant cela, la DfB devrait annoncer le départ du coach actuel dans les prochaines heures.