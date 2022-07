Chelsea prêt à concurrencer le PSG pour Milan Škriniar

Depuis le début de ce mercato estival, Chelsea cherche à se renforcer défensivement, et ce même après l’arrivée de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. Dans cette optique, les dirigeants londoniens multiplient les pistes et avaient même jeté leur dévolu sur Jules Koundé. En vain. Selon les dernières informations de la presse espagnole, le défenseur international français devrait bel et bien rejoindre le FC Barcelone. Un coup dur pour les Blues qui comptent bien se venger en contrariant les plans du... PSG.

La suite après cette publicité

En effet, selon les dernières informations du Guardian, Chelsea - déjà intéressé par Presnel Kimpembe et prêt jusqu'au bout à embêter le PSG pour Nordi Mukiele - aurait désormais Milan Škriniar dans le viseur. A noter que l’international slovaque est sur les tablettes du club de la capitale depuis plusieurs semaines et que les négociations entre l’Inter Milan et les hautes sphères parisiennes restent compliquées.