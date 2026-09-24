Espagne : Thierry Henry encense la Roja après son sacre au Mondial

Thierry Henry n’a pas tari d’éloges sur l’Espagne après son sacre à la Coupe du Monde. Interrogé par AS, l’ancien international français considère que la Roja a tout simplement été la meilleure équipe du tournoi. « L’équipe est la star », a-t-il insisté, mettant en avant son éthique de travail, son identité et sa capacité à faire passer le collectif avant les individualités. Henry connaît d’ailleurs particulièrement bien la difficulté d’affronter les Espagnols : « j’ai perdu tous les grands matchs contre l’Espagne. » Pour lui, leur victoire finale ne souffre donc d’aucune contestation : « la meilleure équipe a remporté la Coupe du monde. C’était une démonstration de force. »

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L’ancien attaquant d’Arsenal souligne également la maîtrise espagnole sans ballon, estimant que très peu de tirs cadrés ont été concédés pendant la compétition grâce au pressing et à la capacité du bloc à éloigner ses adversaires du but. « L’Espagne a dominé avec et sans le ballon. C’est un régal pour les yeux », explique-t-il. Henry cite notamment le tacle décisif de Pau Cubarsí comme illustration de cet engagement collectif et estime que cette identité existait déjà lors des Jeux olympiques. Selon lui, la génération actuelle permet peut-être de mieux mesurer la force du collectif espagnol que celle de Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol ou Sergio Ramos, dont les individualités avaient parfois éclipsé le rôle du système.