CdM 2026 : les États-Unis refusent le visa du président de la fédération de Palestine

Le président de la Fédération palestinienne de football (PFA), Jibril Rajoub, s’est vu refuser un visa américain pour assister à la Coupe du Monde 2026, malgré son accréditation officielle délivrée par la FIFA. Présent à Mexico pour le match d’ouverture, il a dénoncé une décision injuste : « je ne crois pas qu’il soit juste d’utiliser, d’abuser et de nier le droit de tous les footballeurs du monde entier d’y assister », a-t-il déclaré à l’Associated Press. Le département d’État américain n’a fait aucun commentaire immédiat concernant le visa de Rajoub, mais a mis en œuvre l’année dernière de nouvelles restrictions à l’encontre des détenteurs de passeports palestiniens, notamment à l’encontre de toute personne ayant été employée par l’Autorité palestinienne.

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Selon Rajoub, plusieurs autres personnes accréditées, dont un arbitre somalien et un photographe accompagnant l’équipe d’Irak, ont également rencontré des difficultés pour entrer aux États-Unis. Figure de proue des critiques palestiniennes contre la FIFA concernant la participation de clubs israéliens issus des colonies de Cisjordanie, il a rappelé que la Russie, hôte du Mondial 2018, n’avait pas imposé de restrictions comparables aux invités du tournoi. Pour rappel, Washington a déjà révoqué le visa qui permettait au président palestinien Mahmoud Abbas de se rendre à l’Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier.