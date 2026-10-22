Lens : les franches explications de Yannick Cahuzac sur les surprises Thorgan Hazard et Florian Thauvin

De retour dans la première moitié du classement de Ligue 1 après deux succès consécutifs contre l’Olympique Lyonnais (2-1) et Troyes (3-1), le RC Lens semble, en revanche, distancé en Ligue des Champions. Après leur victoire inaugurale sur le terrain du Slavia Prague (3-2), les Sang et Or ont chuté à domicile face au Sporting Portugal (0-2), avant de prendre une sacrée leçon de réalisme hier soir en Belgique, contre le Club de Bruges (0-3). De quoi faire redescendre le RCL à la 27e place du classement.

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Pour cette rencontre, le nouveau coach lensois Yannick Cahuzac avait décidé d’effectuer un important remaniement d’effectif. Quatre jours après le déplacement à Troyes, seuls Robin Risser, Ruben Aguilar et Michal Skoras ont été reconduits au coup d’envoi. Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo, Ismaëlo Ganiou, Andrija Bulatovic, Yassine Titraoui, Florian Sotoca, Odsonne Edouard et le capitaine Florian Thauvin étaient tous remplaçants, voire absents pour certains. Une décision assumée et justifiée par Cahuzac à l’issue de la rencontre.

Thauvin n’a pas voulu débuter à Bruges

« Certains choix s’expliquent surtout par rapport au rythme de mes joueurs. J’essaye de faire en sorte que les éléments alignés soient à 100 %. Avec l’enchaînement des rencontres aujourd’hui, tout le monde n’a pas la capacité de répéter autant de matches à haute intensité en si peu de temps. J’espère bientôt voir un peu le bout tunnel à ce niveau-là, parce que c’est important de trouver une base et des repères communs. À partir de ce week-end et de la semaine prochaine, j’espère que tout le monde sera à 100 % », a-t-il confié aux journalistes. Comme souvent pour une équipe peu habituée à disputer la coupe d’Europe régulièrement, l’enchaînement des matches à un rythme effréné devient une véritable contrainte. Une situation qui a poussé Cahuzac à sortir Thorgan Hazard du formol.

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Disparu de la circulation depuis le 18 septembre dernier et la défaite face à Monaco (1-2), le Belge, (36 minutes de jeu en moyenne cette saison) était un titulaire surprise à Bruges. « Comme je l’avais déjà dit, Toto, j’ai eu une discussion il y a deux semaines avec lui, et je lui avais demandé d’avancer sur certains axes. Il me l’a montré. Donc aujourd’hui, il a commencé le match et je l’ai trouvé plutôt bon », a expliqué l’entraîneur nordiste, qui a ensuite confié que Florian Thauvin avait demander à être remplaçant. « Il commençait à être fatigué et préférait peut-être débuter sur le banc pour retrouver du peps. C’était une décision commune. J’ai écouté "Flo", qui connaît très bien son corps. Quand il vient me voir pour me dire qu’il faut faire attention, je l’écoute », a-t-il conclu. Car cette semaine, la priorité du RC Lens est clairement la réception du Paris FC.