Lorient : Enzo Le Fée annonce son futur départ

Joueur du FC Lorient depuis toujours, Enzo Le Fée signe une bonne saison avec les Merlus (5 buts, 5 passes décisives en 29 matches). Mais à 23 ans, le milieu offensif vit ses derniers mois sous le maillot breton. Un temps courtisé par Rennes, Nice et des clubs allemands, le futur ex-Lorientais a annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat (lié jusqu’en 2024) et qu’il pliera bagage en fin de saison.

«Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club (où il a été formé et a signé son premier contrat pro) et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat», a-t-il déclaré dans les colonnes du Télégramme.

