Chelsea : l’agent de João Pedro va discuter avec le Barça

Le mercato autour de João Pedro s’intensifie entre l’Angleterre et l’Espagne. À 24 ans, l’attaquant brésilien de Chelsea suscite un intérêt croissant du FC Barcelone, qui en a fait une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif. D’après Mundo Deportivo, son profil aurait même pris l’ascendant dans les réflexions du club catalan, notamment en raison des difficultés rencontrées sur le dossier Julián Álvarez, également suivi par le PSG et jugé plus complexe à boucler.

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Dans ce contexte, son agent s’est rendu à Londres afin d’enchaîner les rendez-vous stratégiques. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033 après un transfert estimé à plus de 60 millions d’euros, l’attaquant reste considéré comme un élément important du projet londonien, malgré une situation sportive contrastée et l’absence de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Auteur de 20 buts et 6 passes décisives en 48 rencontres, João Pedro souhaite clarifier rapidement son avenir, alors que des discussions sont prévues avec Chelsea, mais aussi avec le directeur sportif du FC Barcelone. Affaire à suivre…