Menu Rechercher
Commenter 13
Premier League

Chelsea : l’agent de João Pedro va discuter avec le Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Joao Pedro, l'attaquant de Chelsea @Maxppp

Le mercato autour de João Pedro s’intensifie entre l’Angleterre et l’Espagne. À 24 ans, l’attaquant brésilien de Chelsea suscite un intérêt croissant du FC Barcelone, qui en a fait une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif. D’après Mundo Deportivo, son profil aurait même pris l’ascendant dans les réflexions du club catalan, notamment en raison des difficultés rencontrées sur le dossier Julián Álvarez, également suivi par le PSG et jugé plus complexe à boucler.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, son agent s’est rendu à Londres afin d’enchaîner les rendez-vous stratégiques. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033 après un transfert estimé à plus de 60 millions d’euros, l’attaquant reste considéré comme un élément important du projet londonien, malgré une situation sportive contrastée et l’absence de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Auteur de 20 buts et 6 passes décisives en 48 rencontres, João Pedro souhaite clarifier rapidement son avenir, alors que des discussions sont prévues avec Chelsea, mais aussi avec le directeur sportif du FC Barcelone. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liga
Barcelone
Chelsea
João Pedro

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Chelsea Logo Chelsea FC
João Pedro João Pedro
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier