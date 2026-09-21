Real Madrid : José Mourinho a listé 5 erreurs monumentales en faveur de l’Atlético et du FC Barcelone

Seize ans après, José Mourinho a refait du Mourinho. Hier, après la défaite de son Real Madrid lors du derby madrilène face à l’Atlético (1-2), le Special One n’a pas parlé de la quatrième place des Merengues au classement, à six points du FC Barcelone. Agacé, le Portugais a préféré tirer à vue sur l’arbitre du match, Ortiz Arias, coupable selon lui de ne pas avoir sorti du carton rouge après les interventions de Kang-in Lee sur Federico Valverde et de Cristian Romero sur Jude Bellingham. Toujours prêt à faire le show, le coach merengue a même réussi à sortir deux photos imprimées de ces actions litigieuses pour les montrer à la presse.

La suite après cette publicité

« Cet arbitre n’a pas l’expérience nécessaire pour arbitrer un derby. Il n’a pas de matchs internationaux. Pourquoi ? Il n’est pas bon (…) Tout a été très étrange. L’arbitre était connu une semaine à l’avance. Cette information sort habituellement seulement 24 heures avant le match. Ensuite, il y a le fait qu’il n’est pas un arbitre international, ce qui suggère qu’il n’est pas exactement un officiel de premier plan. Le pauvre gars est venu ici et n’a pas pu gérer la pression. » Depuis, certains se demandent encore comment le Real Madrid a fait pour trouver une imprimante pour sortir ces deux photos. La Casa Blanca, elle, n’a pas perdu de temps pour reprendre son éternel combat contre l’arbitrage.

La guerre contre les arbitres est déclarée

Le comité des arbitres a certes reconnu une erreur de jugement sur l’intervention de Kang-in Lee, mais ce derby madrilène risque de marquer les esprits. Il faudra également compter sur José Mourinho pour signaler d’autres erreurs d’arbitrage, comme le rappelle Marca. Dans une séquence qui a rappelé à la presse espagnole son intervention sur l’arbitre Clos Gomez en 2010, après un match contre Séville, Mourinho n’a pas eu besoin de feuille pour lister cinq grosses erreurs en faveur des rivaux du Real Madrid. À commencer par l’Atlético.

La suite après cette publicité

Le Special One a ainsi pointé du doigt le but refusé à Osasuna face à l’Atlético alors que le score n’était que de 1-0 pour les Rojiblancos (4-0, 6e journée). Il a aussi signalé le penalty accordé aux Colchoneros contre le Real Sociedad (3-0, 5e journée). Un penalty controversé puisque le défenseur fautif ne pouvait pas éviter le contact du ballon avec sa main. Le FC Barcelone n’a pas été oublié. « Mou » a cité le penalty très généreux accordé à Lamine Yamal contre Valence (5-0, 4e journée) et le coup de pied de Lamine Yamal à Aymeric Laporte lors du Barça-Athletic (2-0, 1ère journée). L’arbitre du match, qui était celui du derby d’hier, a bien sifflé faute du Blaugrana, mais aucun carton ne lui a été donné. Enfin, Mourinho se demande encore comment Osorio n’a pas été expulsé après son coup de coude sur Dean Huijsen lors du match contre Elche (3-2, 6e journée).