La Spezia, Kelvin Amian : « je voulais découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture du football »

La suite après cette publicité

Foot Mercato : est-ce que ça n’a pas été dur de quitter Toulouse, ville d’où tu es originaire et où tu as été formé ?

Kelvin Amian : non ça n’a pas été trop dur parce que c’était un choix de ma part, et de la part du club aussi. Donc on va dire que j’étais prêt mentalement à quitter mon club formateur.

FM : j’imagine qu’il y avait tout de même de la frustration de partir sur le barrage perdu contre Nantes.

K.A : oui bien sûr. Déjà quand on est descendu j’étais dans l’équipe (saison 2019-2020, ndlr), c’était vraiment une grosse frustration, et ensuite quand il y a eu la possibilité de remonter on a échoué au barrage. C’est vrai que c’était une fois de plus une grosse, grosse frustration. Mais je suis leurs résultats et j’espère qu’ils vont monter.

FM : tu continues de suivre ce qu’ils font cette saison ?

K.A : oui, tout le temps.

FM : à Toulouse tu as bien connu Pascal Dupraz qui a récemment été nommé entraîneur de Saint-Etienne, c’est l’homme de la situation pour les Verts ?

K.A : déjà on va dire qu’il a l’habitude de ces situations-là. Comme il l’a très bien fait à Toulouse, il a réussi à redresser la barre, je pense qu’il va également le faire à Saint-Etienne, tout en sachant qu’il leur reste beaucoup de matchs.

FM : tu as rejoint La Spezia cet été, quelles sont les raisons qui t’ont poussé à faire ce choix ?

K.A : de ce que mes agents m’ont dit je n’avais pas d’autres propositions franches. La Spezia était là depuis le début du mercato, ils m’ont vraiment montré qu’ils me voulaient. Donc ça, c'était un point positif, surtout pour moi, d’aller dans un club où je puisse jouer. Et quand j’ai vu qu’ils portaient vraiment un bon intérêt sur moi, ça m’a donné envie de les rejoindre.

«Quand Thiago Motta est arrivé à La Spezia, ça m’a donné encore plus envie de venir»

FM : tu voulais partir à l’étranger ?

K.A : vu que j’avais déjà joué en Ligue 1 et en Ligue 2, je voulais découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture du football. Il y a eu l’Italie et je suis très content d’être là.

FM : comment s’est passé ton adaptation ?

K.A : ça se passe très, très bien. C’est une superbe ville, les gens sont très accueillants. Je ne parlais pas italien, enfin je ne parle pas italien (rire), mais j’apprends et franchement ça va, c'est facile à comprendre. Tout va bien.

FM : l’arrivée de joueur français comme Janis Antiste ou Aurélien Nguiamba t’ont-elles aidé ?

K.A : oui, je peux plus m’exprimer on va dire, comme on parle la même langue. Et puis je connais très bien Janis donc bien sûr que ça favorise mon intégration.

FM : à La Spezia tu es entraîné par Thiago Motta, sa présence a été importante dans ton choix de rejoindre le club ?

K.A : c’était le coach de la Fiorentina au début qui était là (Vincenzo Italiano, ndlr), et quand Thiago Motta est arrivé à La Spezia ça m’a donné encore plus envie de venir, parce que je l’avais suivi quand il était au PSG avec les jeunes. J’aime sa vision du football, donc oui, c'était un point positif.

FM : quelles sont ses idées de jeu, que vous demande-t-il à l’entraînement ou pendant les matches ?

K.A : c’est beaucoup de jeu avec le ballon, ne pas dégager. Construire le jeu de derrière, il veut qu’on attaque tous ensemble. Donc moi je peux me projeter, mais il faut qu’on défende en équipe aussi. Il faut être très propre.

FM : tu es arrière droit de formation, mais tu as également été régulièrement utilisé dans l’axe, notamment dans une défense à trois, tu as une préférence ?

K.A : j’aime bien, quand on joue à trois, être le central droit. Je trouve que c’est le poste qui me convient le mieux. Mais je peux aussi jouer à droite et dépanner dans l’axe, ça ne me dérange pas du tout.

«Au niveau des résultats, c’est vrai que c’est dur»

FM : tu es utilisé de la même manière qu’à Toulouse ?

K.A : j’ai à peu près le même rôle. Maintenant, comme c’est la Serie A, je dois être plus appliqué sur les relances, plus concentré. Ça peut vite partir dans le dos et je pense que je suis en train d’évoluer dans ces domaines.

FM : tu sens qu’il y a vraiment un projet à La Spezia afin de perdurer en Serie A, avec le rachat du club l’année dernière notamment ?

K.A : oui je pense que La Spezia fait tout pour que le club dure en Serie A. Maintenant, c'est un club qui est en train de se construire, mais il y a beaucoup de positif pour les années futures.

FM : quel bilan fais-tu du début de saison de La Spezia (4 victoires en 19 matches à deux points de la zone rouge, ndlr)

K.A : au niveau des résultats, c’est vrai que c’est dur. Mais l’équipe n’a pas lâché, on est toujours positif. Quelques fois, on n'a pas eu de chance aussi, on devait ramener des points et on ne l’a pas fait. Mais on reste positif parce qu’on fait vraiment des bons matches. Contre le Milan, contre la Juventus, contre le Genoa, on aurait pu ramener des points, il manquait ce petit détail. Mais on est confiant, il n’y a pas de doutes.

FM : sur un plan personnel, tu as disputé 16 rencontres en championnat depuis le début de la saison, tu es satisfait de tes débuts ?

K.A : oui je suis vraiment satisfait du temps de jeu que l’on m’accorde ici. Pour le moment je fais mes matches, donc j’espère que ça va continuer comme ça pour les enchaîner le plus possible.

FM : tu as signé jusqu’en 2025, tu te vois rester un moment à La Spezia ?

K.A : franchement, c'est l’avenir qui nous le dira. Je ne sais pas du tout, mais pour le moment je suis bien ici, il n’y a pas de soucis.

FM : t’es-tu fixé des objectifs personnels pour cette saison ?

K.A : non, je veux donner le maximum pour l’équipe, que les résultats arrivent et que l’on puisse se sauver très rapidement pour après voir si je peux marquer quelques buts ou faire quelques passes décisives, mais le plus important pour moi c’est vraiment d’aider l’équipe.

FM : tu n’as pas encore marqué cette saison ?

K.A : non, j’ai beaucoup loupé (rire).

FM : tu as joué dans toutes les équipes de jeunes en équipe de France, mais tu as également la nationalité ivoirienne, tu as déjà réfléchi à ta réponse si Patrice Beaumelle te convoque ?

K.A : je n’y ai pas encore réfléchi. On verra s’il m’appelle.