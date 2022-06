OM : Mattéo Guendouzi assure qu’il va rester

Interviewé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a assuré qu’il allait rester à l’OM la saison prochaine. Le Français de 23 ans qui était prêté avec option d’achat par Arsenal cette année, a vu son option d’achat obligatoire être automatiquement levée grâce au maintien de Marseille en Ligue 1. L’international tricolore a également expliqué durant cet entretien qu’il voulait remporter un titre avec le club phocéen.

«Je ne pouvais pas espérer une meilleure saison à l'OM. Avec l'équipe de France qui suit, c'est tout simplement la meilleure saison que j'ai réalisée en professionnel. J'ai des statistiques, j'ai réussi à avancer et progresser. Si je reste à l’OM ? Oui je suis très bien à l’OM. Pour moi c’était aussi l’objectif de jouer la Ligue des champions. J’avais joué pas mal de fois la Ligue Europa et depuis le temps que j’entendais parler de cette Ligue des champions, j’ai hâte d’y être. (…) Ramener un titre à l'OM, pour moi c'est quelque chose de très important parce que tout le peuple marseillais est derrière nous et mérite un trophée », a déclaré Guendouzi qui est actuellement en Équipe de France et qui affrontera lundi soir la Croatie avec les Bleus (20h45).