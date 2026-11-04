L’OM ne lâche pas ses joueurs dans sa quête d’économies

Sur le terrain, l’OM a remis les choses en ordre, en enchaînant 4 victoires consécutives en Ligue 1, qui le replacent à la 6e place du classement. En coulisse, c’est plus compliqué, même si le directeur sportif Grégory Lorenzi ne ménage pas ses efforts. Il y a quelques jours, nous vous avions expliqué que malgré ses demandes et explications, les joueurs de l’effectif marseillais avaient tous refusé de réduire leur salaire.

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On rappelle que l’OM se trouve dans une situation financière extrêmement tendue, sous la surveillance d’une DNCG qui pourrait encore frapper, avec même une menace de retrait de points pour la prochaine saison. Déterminée à réduire sa masse salariale, la direction du club phocéen ne lâche donc pas le morceau, pour éviter de nouvelles sanctions et se donner un peu d’air.

Des montages pour convaincre les joueurs

Selon nos informations, Lorenzi continue son travail de sape auprès des joueurs et de leurs représentants. Il insiste, affirme qu’il est impératif de trouver une solution sur le volet financier. Et avance de nouveaux arguments, et propose des montages, avec une baisse de salaire sur la saison en cours, avec en échange une baisse significative de la clause libératoire. En gros, faites un effort et votre départ sera également facilité.

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Comprenez-vous le refus des joueurs de l'OM de faire un nouveau sacrifice ? Les joueurs ont déjà suffisamment sacrifié leurs salaires. Ils devraient faire passer le club avant leurs intérêts personnels. C'est compréhensible, les contrats doivent être respectés. La direction doit trouver d'autres solutions pour redresser les finances. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’OM ne relâche pas la pression, arc-bouté sur son objectif de réduction des coûts. Les perspectives financières ne sont toujours pas réjouissantes pour un club qui devra probablement encore céder des éléments durant le mercato hivernal, quand bien même Bruno Genesio arrive à tirer quelque chose d’un effectif déjà considérablement affaibli. Reste à savoir si l’insistance de Lorenzi trouvera cette fois un écho positif.