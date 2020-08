Neymar dresse le bilan de ses 3 ans au PSG

Hier, la date du 3 août 2020 était bien marquée dans l’agenda du Paris Saint-Germain. Il y a trois ans, le club de la capitale officialisait en grande pompe le transfert le plus cher de l’histoire du football. Arraché au FC Barcelone en échange d’un chèque de 222 M€, Neymar (28 ans) débarquait en Ligue 1. Trois ans plus tard, le Brésilien en a vu de toutes les couleurs depuis qu’il est en France. Entre gestes de grande classe, longues blessures et la saga du mercato 2019, l’international auriverde (101 sélections, 61 buts) a très souvent fait parler de lui.

Aujourd’hui, après 74 buts inscrits en 85 matches (amicaux inclus) et 9 titres remportés, Neymar semble plus à l’aise à Paris. Le 30 juillet dernier, l’ex-Blaugrana confiait déjà ses bonnes sensations, à l’heure où se profile la Ligue des Champions. « Chaque match (de Ligue des Champions) est une finale, c’est comme ça qu’on le voit. Nous entrons sur le terrain pour gagner. L’équipe est confiante et unie. C’est sûr que cette confiance et cette union de l’équipe rejaillissent sur mon rendement, donc je suis encore plus satisfait. C’est un tout : le rendement de chacun et une équipe forte qui va nous permettre de remporter des titres. »

Neymar vit sa meilleure période au PSG

Ce mardi, le natif de Mogi das Cruzes en a remis une couche. Sur son site officiel, il a dressé un petit bilan de ces trois saisons (la troisième n’est pas encore totalement terminée) sous le maillot rouge-et-bleu. « Ces trois années ont été riches en expériences. J’ai vécu des moments de joie et d’autres plus compliqués, surtout quand je n’étais pas capable de jouer à cause des blessures. Grâce à l’aide de mes coéquipiers, j’ai pu dépasser tout ça et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir des performances sur le terrain qui rapportent des titres. Nos supporters et tout le club peuvent le voir dans nos prestations livrées à chaque match », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je pense que je vis mes meilleurs moments à Paris. Nous formons une famille qui partage le même grand objectif qui se trouve devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous nous battrons pour ça, parce qu’on a jamais été aussi proche de la remporter. » Enfin heureux dans la capitale hexagonale avec l’envie de ramener la coupe aux grandes oreilles, Neymar se dit également plus à l’aise dans une Ligue 1 au style souvent très rugueux pour les dribbleurs comme lui.

« Les ajustements se font match après match. C’est un style de football avec des marquages très physiques et de jeunes joueurs rapides et plein de talents. Ma force c’est de dribbler pour effacer le défenseur et aider un coéquipier à marquer. C’est comme ça que j’aime jouer. » Et ce ne sont pas les amoureux du ballon rond en France qui vont se plaindre de pouvoir profiter une saison de plus de Neymar en L1.