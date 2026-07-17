Match Amical : pour la première de Bruno Génésio, l’OM gifle sans trembler Yamoussoukro

Deux mois après son dernier match, le 17 mai dernier en Ligue 1 face au Stade Rennais (victoire 3-1), l’Olympique de Marseille faisait son grand retour sur les terrains, ce vendredi. Le club phocéen débutait sa préparation avec un match amical en Côte d’Ivoire face au Yamoussoukro FC, évoluant actuellement en deuxième division ivoirienne. Pour la grande première de Bruno Génésio sur le banc olympien, les Phocéens s’organisaient dans un 4-4-2. Dans les cages, Jeffrey de Lange débutait juste derrière une défense à quatre formée par Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Koum et Emerson.

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Le double pivot était animé par Hojberg et Kondogbia alors qu’Abdallah et Paixao soutenaient Neal Maupay et Amine Harit, alignés en pointe. Rapidement, les Marseillais mettaient le pied sur le ballon et dominaient les débats. Si Paixao était signalé en position de hors-jeu sur une longue ouverture de Kondogbia, l’OM dictait le tempo et allait logiquement être récompensé. Sur un centre parfait à ras-de-terre du latéral droit algérien Bezahaf, Maupay n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour donner l’avantage aux siens (1-0, 13e).

Maupay, Lago et Moumbagna lancent l’ère Génésio

Devant au score, l’OM se faisait une légère frayeur sur un coup franc de Camara mais la frappe de ce dernier fuyait le cadre olympien (22e). En contrôle, les hommes de Bruno Génésio poussaient pour faire le break mais match de pré-saison oblige, certaines imprécisions techniques étaient encore à noter. De son côté, Hojberg allumait une nouvelle mèche sur phase arrêtée mais celle-ci passait au-dessus de la barre transversale adverse (32e). Menaçant, le club olympien maintenait la pression aux abords des cages ivoiriennes, sans pour autant trouver la faille.

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Au retour des vestiaires, Angel Gomes, Himad Abdelli, ou encore Ange Lago et Faris Moumbagna faisaient leur apparition mais la physionomie de cette rencontre ne changeait pas vraiment. L’OM poussait, Yamoussoukro subissait et ce qui devait arriver arriva. Servi dans la profondeur, Lago s’emmenait parfaitement le cuir avant de tromper Koné (2-0, 47e). Juste avant l’heure de jeu, Gomes tentait à son tour de participer à la fête mais son coup franc puissant était parfaitement détourné par Koné (59e). Dans la dernière demi-heure, l’OM restait pragmatique sans pour autant briller collectivement. Moumbagna voyait lui sa reprise fuir de peu le cadre ivoirien (78e) avant d’être récompensé en deux temps sur la séquence suivante en envoyant une frappe croisée parfaite dans un angle fermé (3-0, 79e). Un large succès (3-0) qui aura le mérite de lancer au mieux l’ère Génésio.