Fenerbahçe - OL : les compositions officielles

Ce mardi soir, on a droit à un barrage aller de Ligue des Champions alléchant entre le Fenerbahçe et l’OL coup d’envoi à 21 heures pour cette rencontre à suivre en direct sur notre site). A domicile, la formation turque s’articule dans un schéma en 4-2-3-1 avec plusieurs noms connus par lignes : Ederson dans les buts et la charnière centrale formée par Milan Skriniar et Nathan Aké. Au milieu, le double pivot est assuré par l’inusable N’Golo Kanté et Mattéo Guendouzi. Plus haut, on retrouve Talisca, numéro 10 aligné en soutien de l’avant-centre Vedat Muriqi. Sur les ailes, place à Kerem Aktürkoğlu et Mason Greenwood, la recrue la plus onéreuse de l’été (40 millions d’euros en provenance de l’OM).

La suite après cette publicité

De son côté, l’OL opte pour du classique, vu les forces en présence. Paulo Fonseca titularise dans les buts Dominik Greif, qui a devant lui une défense à quatre formée par Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Abner. Dans l’entrejeu, Tyler Morton est aligné avec Corentin Tolisso et Tanner Tessmann. Devant, Malick Fofana et Ernest Nuamah sont là pour épauler la recrue estivale Loïs Openda, alignée en pointe.

Les compositions officielles :

Fenerbahçe : Ederson - Nelson Semedo, Skriniar (cap), Aké, Brown - Guendouzi, Kanté - Greenwood, Talisca, Aktürkoglu - Muriqi.

La suite après cette publicité

OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso (cap) - Nuamah, Openda, Fofana.