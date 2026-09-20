Liga : l’Atlético domine le Real Madrid dans le derby et s’empare de la deuxième place

Ce dimanche se disputait le 306e derby madrilène de l’histoire entre l’Atlético et le Real Madrid. Un match toujours sous haute tension, d’autant plus que les deux formations étaient sous pression au classement : alors que le FC Barcelone fait cavalier seul en tête de LaLiga avec un sans-faute, les deux formations ont déjà grillé leur joker en ce début de saison. Le faux pas était donc interdit, ni pour les ouailles de Diego Simeone, et encore moins pour les joueurs de José Mourinho. Pour cette rencontre, les Colchoneros se présentaient en 3-4-2-1, sans Koke, ni Julián Álvarez, laissés sur le banc. Les anciens pensionnaires de Ligue 1, Kang-in Lee et Jonathan David, débutaient eux leur premier derby de Madrid. Face à eux, le 4-2-3-1 merengue emmené par le quatuor Güler-Bellingham-Vinicius-Mbappé.

La suite après cette publicité

Dès les premières minutes, la tension était palpable au Metropolitano. Dès la 5e minute, Diego Simeone a été averti après s’être emporté au bord du terrain. Pour le reste, les deux équipes se neutralisaient et ont peiné à se montrer dangereuses, à l’image d’un Kylian Mbappé particulièrement discret. Le capitaine des Bleus n’a touché que 23 ballons en première période, en a perdu huit et n’a pas réussi à cadrer la moindre tentative. C’est finalement Arda Güler qui s’est procuré la seule véritable occasion du match, obligeant Jan Oblak à s’employer sur une frappe lointaine (41e). Avec seulement dix tirs au total, dont un seul cadré, cette première période s’est achevée sur un score nul et vierge, malgré une possession favorable à l’Atlético (55 %). Les Colchoneros ont pu s’estimer heureux par ailleurs de terminer ce premier acte à 11, après la faute de Lee sur Valverde.

Les recrues Grimaldo et David ont porté l’Atlético

Au retour des vestiaires, le derby s’est enfin emballé. L’Atlético s’est procuré la première occasion cadrée de la rencontre avec cette frappe de Baena (47e), repoussée par Thibaut Courtois. Trois minutes plus tard, les Colchoneros obtenaient un penalty après une grosse faute de Dean Huijsen sur Giuliano Simeone dans la surface. Après intervention de la VAR, le défenseur madrilène a même été exclu, alors qu’il avait initialement écopé d’un jaune. Alejandro Grimaldo s’est chargé de tirer le penalty, malgré le plongeon de Courtois du bon côté, permettant à l’Atlético de prendre les commandes du derby (51e, 1-0). À dix contre 11, le Real Madrid a continué de subir les assauts de l’Atlético.

La suite après cette publicité

Huit minutes plus tard, les Colchoneros ont fait le break grâce à Jonathan David, parfaitement servi par Simeone après un bon mouvement sur le côté droit (2-0). Thibaut Courtois a une nouvelle fois maintenu les siens en vie, avec un arrêt stratosphérique sur une tête de Romero (65e). Dans la foulée, la reprise d’Álvarez était repoussée par Konaté. Les Colchoneros poussaient, tandis que le Real peinait à se montrer dangereux, à l’image de Bellingham et Mbappé, discrets. Entré en jeu, Yan Diomandé a profité d’une erreur de Romero pour se présenter devant Oblak, mais sa tentative a été stoppée (79e). À la toute fin du temps réglementaire, Antonio Rudiger redonnait cependant espoir au Real, sur cette tête à la suite d’un coup franc déposé de Bernardo Silva (89e, 2-1). Malgré la pression mise en fin de match, les Colchoneros ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final de Miguel Ángel Ortiz Arias. Comme la saison passée, Diego Simeone et les siens ont donc surclassé le Real Madrid, à domicile. Ce succès leur permet de prendre la deuxième place de LaLiga, avec un point d’avance sur le Real Madrid, désormais troisième. Les Merengues réalisent surtout une mauvaise opération au classement, puisqu’ils comptent désormais six points de retard sur le FC Barcelone, toujours seul en tête.